Tańsze karty graficzne GeForce RTX 4000 i procesor AMD Ryzen 7 7800X3D za 1999 zł. X-kom ma nowe promocje dla graczy

Sprawdź najnowsze okazje w x-komie. Czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty na akcesoria gamingowe, GeForce Week oraz produkty w ofercie outletowej. Nie przegap szansy na tańszy sprzęt i skorzystaj z najlepszych ofert już teraz! W ofercie jest między innymi procesor AMD Ryzen 7 7800X3D za 1999 zł oraz karty graficzne GeForce RTX 4000. Nie zabrakło także innych promocji w których znajdziesz dyski SSD, laptopy, monitory i gotowe zestawy gamingowe G4M3R.

Tańsze karty graficzne GeForce RTX 4000 i procesor AMD Ryzen 7 7800X3D za 1999 zł. X-kom odpala nowe promocje dla graczy!

W x-komie startuje IEM Gaming, czyli wyjątkowa promocja na laptopy gamingowe, podzespoły i akcesoria. To doskonała okazja, by zaopatrzyć się w sprzęt, który zapewni płynność i najwyższą jakość rozgrywki. Aby skorzystać z promocji wystarczy 1.) dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją 2.) dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, ceny produktów obniżają się automatycznie.

Przecena: 269 → 229 zł

Przecena: 3899 → 3299 zł

Przecena: 799 → 549 zł

Przecena: 1049 → 949 zł

Przecena: 6300 → 5750 zł

GeForce week – karty graficzne w niższych cenach

Marzysz o płynnej rozgrywce na najwyższym poziomie? A może chcesz wymienić starą kartę graficzną na RTX z DLSS 3 i ray tracingiem? Teraz jest najlepszy moment! W x-komie wystartowała promocja na karty graficzne NVIDIA GeForce oraz laptopy gamingowe wyposażone w układy GeForce RTX. Nie przegap tej okazji! Aby skorzystać z promocji wystarczy: 1.) dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją 2.) wpisać kod rabatowy: gf-week 3.) dokończyć składanie zamówienia:

Przecena: 3399 → 3099 zł

Przecena: 1949 → 1799 zł

Przecena: 4199 → 3999 zł

Giga wyprzedaż w x-komie – kupuj taniej!

W ramach Giga wyprzedaży w x-komie znajdziesz setki produktów w obniżonych cenach. Skorzystaj z promocji i zdobądź wymarzony sprzęt, zanim zniknie ze sklepu. Aby skorzystać z promocji wystarczy 1.) dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją 2.) dokończyć składanie zamówienia. Promocja nie wymaga użycia kodu rabatowego, ceny produktów obniżają się automatycznie. Oferta obowiązuje do 09.02.2025 r. lub do wyczerpania limitu produktów.

Przecena: 2199 → 1999 zł

Przecena: 4699 → 4299 zł

Przecena: 1999 → 1899 zł

Bestsellery laptopów i GSM – poznaj sprawdzone produkty

Poznaj produkty, które wzbudzają największe zaufanie klientów x-komu i dołącz do grona zadowolonych użytkowników. Dowiedz się, które smartfony, laptopy i tablety warto kupić.

Zrealizuj bon dla nauczyciela w x-komie

Nauczycielu, zrealizuj bon na laptopa w x-komie. Czekają na Ciebie prezenty pomocne w nauczaniu, największa oferta laptopów w Polsce, darmowa dostawa i raty 0% w przypadku sprzętu, którego cena przekracza kwotę bonu. Dzięki łatwej instrukcji krok po kroku – zamieszczonej na stronie – dowiesz się, jak złożyć zamówienie przy użyciu bonu dla nauczyciela.

Outlet x-kom – ciesz się sprzętem i oszczędzaj

Jeśli szukasz jeszcze większych okazji, koniecznie zajrzyj do outletu x-komu. Znajdziesz tam pełnowartościowy sprzęt w świetnych cenach. Oferta jest ograniczona, warto się pospieszyć!

Źródło: x-kom