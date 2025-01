Wyciek danych paszportowych Polaków. W bardzo łatwy sposób można było uzyskać dostęp do cudzych informacji osobowych

Postępująca cyfryzacja to olbrzymie udogodnienie, ale wiążą się z nią także poważne zagrożenia. Wynikają one głównie z działalności cyberprzestępców. Czasami jednak niebezpieczeństwo pochodzi bezpośrednio z luk w oprogramowaniu, do skorzystania z których nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza. Okazuje się, że w rządowym serwisie moj.gov.pl można było bez trudu podejrzeć dane innych użytkowników. Sprawa dotyczy rejestru dokumentów paszportowych.

W serwisie paszportowym działającym w ramach platformy moj.gov.pl znajdowała się prosta luka, która pozwalała dowolnemu użytkownikowi podejrzeć dane innych osób.

Do wyświetlenia danych innych użytkowników nie były potrzebne żadne wyrafinowane metody. Wystarczyła prosta podmiana identyfikatora w adresie strony internetowej. Wśród ogólnie dostępnych informacji paszportowych znalazły się między innymi numery PESEL, imiona i nazwiska, zdjęcia, podpisy, daty urodzenia czy adresy korespondencyjne. Choć teoretycznie dane te nie były formalnie publicznie udostępnione, to można je w ten sposób traktować z racji tego, że podmiany identyfikatora mógł dokonać w zasadzie każdy. Jest to oczywiście niedopuszczalny błąd administratorów i wykonawców strony, ponieważ mamy tutaj do czynienia z prywatnymi informacjami, które powinny być chronione w sposób szczególny.

Dziura w rządowym systemie moj[.]gov[.]pl



Można było podejrzeć dane Polaków z paszportów



Tym razem był dostęp nie tylko do danych osobowych ale też

-PESELu

-Zdjęcia

-Wzoru podpisu



Pełen opis tego co dało się pobierać tuhttps://t.co/2dzRnNWmUI



Czy te dane powinny tam być? pic.twitter.com/up6WTvF8JA — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) June 22, 2023

Najbardziej dziwi już nawet nie sam fakt, że do przełączenia na dane innego użytkownika nie było konieczne dwuskładnikowe uwierzytelnianie, a kwestia braku konieczności zalogowania się na inne konto w momencie podmiany identyfikatora w adresie strony. Sytuacja każe też postawić pytanie, czy testy penetracyjne całego systemu były wykonane w sposób prawidłowy. Trudno sobie wyobrazić, by tak podstawowa luka nie została w ich trakcie wykryta. Mówimy zresztą o stronach rządowych, które powinny być nie tylko wykonane na najwyższym poziomie, ale też gwarantować pełne bezpieczeństwo powierzonych danych. Jest to istotne zwłaszcza wobec sytuacji za naszą wschodnią granicą i zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa, które się z nią w oczywisty sposób wiążą.

