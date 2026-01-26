Wrzuć złotówkę, aby włączyć komputer - projekt dla każdego. Wystarczy sprzęt do sprawdzania monet i...

W wielu przypadkach dzisiejsza technologia pozwala uwolnić swoją kreatywność, a jedynym ograniczeniem zdaje się być wyobraźnia... nie licząc pieniędzy. Do tej pory powstało mnóstwo ciekawych projektów, choć część z nich można nazwać "sztuką dla sztuki", ponieważ mimo tego, że są interesujące, to niekoniecznie są praktyczne. Tak też można powiedzieć o jednym z nowszych, dzięki któremu w celu uruchomienia komputera będzie można wrzucić odpowiednią monetę.

Nowy projekt Adama Yee, który wielu osobom znany jest z kanału na YouTube o nazwie mryeester, pozwala uruchamiać komputer przez wrzucenie monety do odpowiedniego urządzenia. Sztuka dla sztuki? Tak, ale całkiem ciekawa.



Adam Yee.

Cały projekt jest nawiązaniem do automatów do gier sprzed kilku dekad, w których jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki trzeba było wrzucić monety o określonej wartości. Okazuje się, że całe urządzenie, które służy do ich sprawdzania, wcale nie jest tak drogie, jak mogłoby się wydawać - na polskim Amazonie model z wideo kosztuje ok. 70 zł, choć są też takie, których cena nie przekracza 50 zł. Oprócz omawianego sprzętu autor skorzystał z dodatkowego zasilacza i garści innych części. Stworzył on listę produktów, z których korzystał, a dostępna jest ona w opisie pod jego filmem (zawiera linki afiliacyjne).

Samo urządzenie można zaprogramować - zarówno pod kątem ilości wymaganych monet, jak i konkretnego typu, co też Adam Yee pokazuje na swoim materiale. Jeśli chodzi o ten projekt, to różne aspekty można rozwiązać w różny sposób, więc jeśli znajdziemy lepsze wyjście dla danej kwestii, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z niego skorzystać. Ukończenie operacji wymagać będzie co prawda trochę pracy, ale dla wielu osób taka alternatywa dla włączania komputera na pewno będzie na tyle interesująca, że zdecydują się na powtórzenie wszystkich kroków - co też da się zauważyć w sekcji komentarzy pod wideo.

Źródło: YouTube @mryeester via VideoCardz, NajmunNahar/Flaticon, Wikipedia