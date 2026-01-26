Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Gry

Wrzuć złotówkę, aby włączyć komputer - projekt dla każdego. Wystarczy sprzęt do sprawdzania monet i...

Natan Faleńczyk | 26-01-2026 21:00 |

Wrzuć złotówkę, aby włączyć komputer - projekt dla każdego. Wystarczy sprzęt do sprawdzania monet i...W wielu przypadkach dzisiejsza technologia pozwala uwolnić swoją kreatywność, a jedynym ograniczeniem zdaje się być wyobraźnia... nie licząc pieniędzy. Do tej pory powstało mnóstwo ciekawych projektów, choć część z nich można nazwać "sztuką dla sztuki", ponieważ mimo tego, że są interesujące, to niekoniecznie są praktyczne. Tak też można powiedzieć o jednym z nowszych, dzięki któremu w celu uruchomienia komputera będzie można wrzucić odpowiednią monetę.

Nowy projekt Adama Yee, który wielu osobom znany jest z kanału na YouTube o nazwie mryeester, pozwala uruchamiać komputer przez wrzucenie monety do odpowiedniego urządzenia. Sztuka dla sztuki? Tak, ale całkiem ciekawa.

Wrzuć złotówkę, aby włączyć komputer - projekt dla każdego. Wystarczy sprzęt do sprawdzania monet i... [1]
Adam Yee.

Z dysku twardego zrobił szlifierkę. Ciekawy projekt DIY pokazuje, że stary dysk twardy może dostać drugie życie

Cały projekt jest nawiązaniem do automatów do gier sprzed kilku dekad, w których jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywki trzeba było wrzucić monety o określonej wartości. Okazuje się, że całe urządzenie, które służy do ich sprawdzania, wcale nie jest tak drogie, jak mogłoby się wydawać - na polskim Amazonie model z wideo kosztuje ok. 70 zł, choć są też takie, których cena nie przekracza 50 zł. Oprócz omawianego sprzętu autor skorzystał z dodatkowego zasilacza i garści innych części. Stworzył on listę produktów, z których korzystał, a dostępna jest ona w opisie pod jego filmem (zawiera linki afiliacyjne).

Fairberry - projekt DIY, który przywraca fizyczną klawiaturę z BlackBerry Q10 do smartfonów. Duża funkcjonalność i niski koszt

Samo urządzenie można zaprogramować - zarówno pod kątem ilości wymaganych monet, jak i konkretnego typu, co też Adam Yee pokazuje na swoim materiale. Jeśli chodzi o ten projekt, to różne aspekty można rozwiązać w różny sposób, więc jeśli znajdziemy lepsze wyjście dla danej kwestii, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z niego skorzystać. Ukończenie operacji wymagać będzie co prawda trochę pracy, ale dla wielu osób taka alternatywa dla włączania komputera na pewno będzie na tyle interesująca, że zdecydują się na powtórzenie wszystkich kroków - co też da się zauważyć w sekcji komentarzy pod wideo.

Wrzuć złotówkę, aby włączyć komputer - projekt dla każdego. Wystarczy sprzęt do sprawdzania monet i... [2]

Wrzuć złotówkę, aby włączyć komputer - projekt dla każdego. Wystarczy sprzęt do sprawdzania monet i... [3]

Źródło: YouTube @mryeester via VideoCardz, NajmunNahar/Flaticon, Wikipedia
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Gothic Remake dostanie nowe usprawnienia. Alkimia luźno o planach rozwoju, więcej o nowym projekcie w przyszłym roku

Gothic Remake dostanie nowe usprawnienia. Alkimia luźno o planach rozwoju, więcej o nowym projekcie w przyszłym roku

18
Path of Exile 2 - jeden z najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku ma dostać polskie tłumaczenie. Możliwe, że wraz z pierwszą częścią

Path of Exile 2 - jeden z najpopularniejszych hack'n'slashy na rynku ma dostać polskie tłumaczenie. Możliwe, że wraz z pierwszą częścią

39
Silent Hill 2 Remake w końcu z pełnym wsparciem dla PSSR 2 w PlayStation 5 Pro. Bloober Team nadal jednak musi naprawić grę

Silent Hill 2 Remake w końcu z pełnym wsparciem dla PSSR 2 w PlayStation 5 Pro. Bloober Team nadal jednak musi naprawić grę

2
Wiedźmin 3: Dziki Gon - mod przywracający funkcję, która nie została wprowadzona do gry, wraz z dodatkowymi udogodnieniami

Wiedźmin 3: Dziki Gon - mod przywracający funkcję, która nie została wprowadzona do gry, wraz z dodatkowymi udogodnieniami

11
Quake: Dawn of the Machine dostępne już na Steam i konsolach. To darmowy dodatek do klasycznej produkcji id Software

Quake: Dawn of the Machine dostępne już na Steam i konsolach. To darmowy dodatek do klasycznej produkcji id Software

25
Liczba komentarzy: 21

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.