Fairberry - projekt DIY, który przywraca fizyczną klawiaturę z BlackBerry Q10 do smartfonów. Duża funkcjonalność i niski koszt

Mimo że czasy telefonów oraz smartfonów z fizyczną klawiaturą już przeminęły, to nadal pojawiają się projekty, które mają na celu przywrócić dawną funkcjonalność. Jednym z nich było etui z klawiaturą Clicks, które jednak ograniczało się wyłącznie do smartfonów z serii Apple iPhone 14 i 15. Od jakiegoś czasu rozwijany jest projekt o nazwie Fairberry, który pozwala na własnoręczne stworzenie omawianego dodatku. Przy okazji jest on kompatybilny ze wszystkimi smartfonami.

Bardzo ciekawy projekt DIY doczekał się kolejnej aktualizacji. Fairberry 3.0 pozwala każdemu na podłączenie fizycznej klawiatury z BlackBerry Q10 do dowolnego smartfona. Całość wymaga jedynie trochę czasu, natomiast nie wiąże się z dużym wydatkiem.

Samsung Galaxy A54 oraz Fairphone 4

Bardzo popularna niegdyś marka BlackBerry odeszła już w zapomnienie, natomiast nadal wiążą się z nią pozytywne wspomnienia. Jedna z cenionych funkcjonalności telefonów tej firmy, jaką była fizyczna klawiatura, może zostać przywrócona do ówczesnych smartfonów. Pozwala na to omawiany projekt Fairberry, który dostępny jest na platformie GitHub. Autor udostępnił właśnie aktualizację o numerze 3.0, która umożliwia jeszcze łatwiejsze zbudowanie całości. Do realizacji rozwiązania wykorzystywana jest klawiatura z telefonu BlackBerry Q10, którą bez problemu kupimy dziś za grosze na chińskich platformach sprzedażowych (oferty zaczynają się od 10 zł). Wymagana jest również płytka drukowana robiona na zamówienie, a także kilka innych elementów, które możemy łatwo i tanio zdobyć.

Oczywiście potrzebna jest jeszcze obudowa, która w tym wypadku może zostać wydrukowana na drukarce 3D. Całkowity koszt jest więc naprawdę niski, a projekt nie jest przesadnie skomplikowany. Możemy liczyć na instrukcję krok po kroku, a także listę wszystkich potrzebnych części. Klawiatura zachowuje swoją pełną funkcjonalność, więc bez problemu można później korzystać z dostępnych skrótów. Rzecz jasna w całym procesie będziemy musieli dostosować niektóre elementy pod naszego smartfona, choć jeśli posiadamy model Fairphone 4, to niebawem zyskamy dostęp do wszystkich kompatybilnych plików (ponieważ autor opiera się na tej wersji). Poniżej możemy zobaczyć natomiast, jak projekt działa w praktyce.

Źródło: Reddit r/Android u/Square-Singer, GitHub