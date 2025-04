Z dysku twardego zrobił szlifierkę. Ciekawy projekt DIY pokazuje, że stary dysk twardy może dostać drugie życie

Recykling sprzętu komputerowego to nie tylko dbałość o środowisko, ale też pole do eksperymentów dla pasjonatów elektroniki. W sieci pojawił się projekt, który pokazuje, jak w kreatywny sposób wykorzystać stary dysk twardy HDD. Zamiast trafić do elektrośmieci, urządzenie zyskało drugie życie jako... narzędzie warsztatowe. Efekt? W pełni działająca szlifierka tarczowa z regulacją obrotów, stworzona z wykorzystaniem dostępnych komponentów.

Zawsze uważałem, że nie warto wyrzucać rzeczy, dopóki nie spróbuje się ich wykorzystać inaczej – tłumaczy autor projektu.

Zaprezentowano niezwykle oryginalny projekt Do It Yourself, w którym stary 3,5-calowy dysk HDD został przekształcony w miniaturową szlifierkę tarczową o zmiennej prędkości. Urządzenie, zasilane z zewnętrznego kontrolera PWM i wyposażone w prosty system montażu papieru ściernego, działa zaskakująco stabilnie. Co ważne, wykorzystano w nim standardowy silnik talerzowy, który pierwotnie napędzał talerz magnetyczny dysku. Całość powstała z myślą o precyzyjnych pracach warsztatowych, a także hobbystycznych.

Twórca podkreśla, że projekt nie tylko daje nowe zastosowanie dla przestarzałych podzespołów, ale też może inspirować do szerszego wykorzystania zużytych komponentów PC. Dzięki odpowiedniemu zasilaniu i zachowaniu osi obrotu możliwe było uzyskanie wystarczającej mocy do obróbki drewna, plastiku i cienkich metali. To nie pierwszy taki przypadek. W przeszłości internauci tworzyli z HDD m.in. zegary czy gramofony, a ze stacji dyskietek systemy do generowania muzyki. Obecny projekt wyróżnia się jednak funkcjonalnością, a także precyzyjnym wykonaniem. Czyni to go świetnym przykładem dla pasjonatów elektroniki, którzy chcą połączyć technologię z praktyką i tchnąć nowe życie w pozornie bezużyteczne przedmioty.

Źródło: Tom's Hardware, ProShorts 101, Fot. AI