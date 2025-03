Wiadomości Google - aplikacja umożliwi nam edytowanie wysłanych wiadomości. Jednak są pewne ograniczenia

Aktualnie do kontaktowania się z innymi osobami najczęściej wykorzystywane są komunikatory internetowe, takie jak Messenger, czy też WhatsApp. Natomiast nadal istnieją bardziej tradycyjne rozwiązania pokroju wiadomości SMS oraz tych wysłanych poprzez protokół RCS. Korzystanie z tej drugiej opcji umożliwia aplikacja Wiadomości od firmy Google, która już niebawem powinna otrzymać aktualizację dodającą możliwość edytowania wysłanych wiadomości tekstowych.

Google prężnie pracuje nad wprowadzeniem możliwości edycji wysłanych wiadomości przez protokół RCS. Zmiana powinna już niebawem zawitać do aplikacji Wiadomości - wskazuje na to kod oprogramowania w wersji beta.

Możliwość edytowania wysłanych wiadomości jest dostępna praktycznie we wszystkich komunikatorach, jakie są obecne na rynku. Dotyczy to także wiadomości iMessage, które zostały wprowadzone przez Apple, choć dopiero od systemu iOS 16 i tylko w ciągu 2 minut od wysłania. Google już od jakiegoś czasu chce dokonać udoskonaleń w komunikatorze Wiadomości, na co wskazują zmiany w kodzie aplikacji w wersji beta, które znaleziono już w listopadzie 2023 roku. Portal TheSpAndroid zauważył jednak, że w najnowszej wersji rozwojowej tego oprogramowania (messages.android_20240213_01_RC00.phone.openbeta_dynamic) pojawiła się funkcja edycji wiadomości, którą można aktywować, aczkolwiek nie działa jeszcze w zamierzony sposób.

Opcja ma działać w standardowy sposób, a więc po naciśnięciu i przytrzymaniu wybranej przez nas wiadomości pojawi się element, który umożliwi nam jej edycję. Na ten moment jest kilka ograniczeń. Przede wszystkim rozwiązanie dotyczy wyłącznie czatów RCS. Obie strony muszą mieć włączoną nową opcję, aby funkcjonowała ona poprawnie (zapewne zmieni się to z czasem, gdyż nadal mówimy tu o wersji rozwojowej). Czas na edycję wyniesie z kolei 30 minut, a więc całkiem sporo - szczególnie kiedy spojrzymy na ograniczenia u konkurencji (WhatsApp do 15 minut). Według wspomnianego portalu omawiana możliwość powinna trafić do aplikacji w wersji beta pod koniec obecnego lub przyszłego miesiąca (marzec 2024).

Źródło: TheSpAndroid