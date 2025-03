Western Digital żegna się rynkiem nośników SSD i stawia na rozwój HDD dla segmentu AI. To koniec pewnej ery

Niektóre firmy są na rynku komponentów już tak długo, że w zasadzie trudno wyobrazić sobie bez nich funkcjonowanie danego segmentu tej branży. Do jednej z nich bez wątpienia należy Western Digital, czyli jeden z największych producentów pamięci masowych na świecie. Wygląda jednak na to, że czeka nas przyszłość bez kolejnych SSD-ków z logo tej marki. Pojawiły się właśnie doniesienia, że jej dywizja nośników przewodowych została w pełni przejęta przez Sandisk.

Pojawiły się już sugestie, że znane linie produktów, takie jak WD_BLACK, mogą zostać mianowane na np. SD_BLACK, choć nie jest to jeszcze przesądzone. Tak czy owak mamy nadzieję, że Sandisk odpowiednio zajmie się segmentem SSD i konsumenci nie będą mogli narzekać na spadek jakości oferty.

Według doniesień serwisu TechSpot, Western Digital skupi się teraz wyłącznie na dyskach twardych HDD o szczególnie dużych pojemnościach, które przeznaczone będą głównie dla segmentu AI. Dział nośników SSD zostanie natomiast wydzielony firmie Sandisk, która zajmie się nie tylko ich produkcją, ale również brandingiem. Pojawiły się sugestie, że znane linie produktów, takie jak WD_BLACK, mogą zostać mianowane na np. SD_BLACK, choć nie jest to jeszcze przesądzone - taka zmiana może wprowadzić dużo niepotrzebnego zamieszania na rynku (w tym chociażby skojarzeń z kartami SD).

Rezygnacja Western Digital z rynku nośników SSD to efekt procesu restrukturyzacji, który rozpoczął się już w październiku 2023 roku. Niniejszy news nie powinien być więc szczególnie zaskakujący, zwłaszcza że niedawno firma ogłosiła wydzielenie specjalnego działu zajmującego się produkcją i sprzedażą produktów z pamięciami NAND flash (który trafił w całości właśnie do Sandisk). Mamy więc do czynienia z końcem pewnej epoki. Nośniki SSD od Western Digital (WD) do tej pory mają bardzo mocną pozycję na rynku, a niektóre do dziś są często polecane zarówno entuzjastom (np. WD Black SN850X), jak i bardziej oszczędnym użytkownikom (np. WD Blue SN580). Nie sposób nie wspomnieć też o charakterystycznym designie niektórych produktów, który dla wielu osób pozostanie niezapomniany. Mamy jednak nadzieję, że Sandisk odpowiednio zajmie się tym segmentem i konsumenci nie będą mogli narzekać na spadek jakości oferty.

Źródło: TechSpot, WCCFTech