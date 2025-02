Walka Google z blokerami i stosowanie nachalnych reklam opłaciły się. Miliony nowych subskrybentów YouTube Premium

Kontrowersje oraz związane z nimi dyskusje dotyczące zakazu używania blokerów reklam na platformie YouTube zdały się już nieco ucichnąć, a Google podzieliło się właśnie nowymi statystykami, które odnoszą się do łącznej liczby subskrybentów ich czołowego abonamentu. Okazuje się, że w samym tylko 2023 roku subskrypcje YouTube Premium (wraz z Music) wzrosły o kolejne kilkadziesiąt milionów. Wychodzi na to, że sporo osób nadal jest skłonnych płacić za te usługi.

Liczba subskrypcji usług YouTube Premium i Music Premium wynosi obecnie przeszło 100 milionów. Mocna ofensywa ze strony Google przynosi więc oczekiwane rezultaty.

Do statystyk (styczeń 2024) udostępnionych przez Google wliczono także osoby, które korzystały z omawianych usług w okresie próbnym. Natomiast łączna liczba subskrybentów i tak robi spore wrażenie, szczególnie jeśli spojrzymy na całość pod kątem agresywnych działań firmy w 2023 roku. Dotyczyły one rzecz jasna walki z blokerami reklam, więc kontrowersji było całkiem sporo. Ostatecznie nie wpłynęły one znacząco na liczbę osób, która dołączyła we wspomnianym roku do "załogi abonentów" - wszak mówimy tu o 20 mln nowych członków.

Co prawda oficjalne dane odnoszą się zarówno do usługi YouTube Music Premium, jak i YouTube Premium, natomiast obie oferowane są także w jednym pakiecie, więc statystyki powinny w głównej mierze dotyczyć właśnie YouTube Premium. Można wywnioskować, że oferta Google nadal wydaje się korzystna dla wielu osób, choć z pewnością jest to po części związane z coraz bardziej nachalnymi reklamami na platformie YouTube i tym, że nie każdy użytkownik korzysta z blokerów reklam. Z czasem zapewne jeszcze więcej osób skłoni się ku zakupowi subskrypcji - tym bardziej spoglądając na obecną sytuację.

