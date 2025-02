Wacom Cintiq Pro - seria powiększa się o dwa nowe tablety graficzne, które oferują ekrany 4K z wysokim odświeżaniem

Japońskiej firmy Wacom z pewnością nie trzeba przedstawiać żadnej osobie, która choć trochę miała w swoim życiu do czynienia z tabletami graficznymi oraz grafiką komputerową. W ofercie marki znajdziemy urządzenia praktycznie w każdym budżecie, natomiast tym razem do oferty wprowadzono dwa nowe tablety, które skierowane są do rąk profesjonalistów. Możemy więc liczyć na bardzo dobrą specyfikację oraz odwzorowanie kolorów. W parze z funkcjami idzie jednak spora cena.

Wacom zaprezentował dwa nowe tablety graficzne, które wchodzą w skład serii Cintiq Pro. Różnią się one od siebie głównie rozmiarem, a co za tym idzie, także swoim przeznaczeniem. Oba wyróżnia jednak bardzo dobry ekran.

W omawianej serii Wacom oferował do tej pory jedynie 27-calowy model tabletu graficznego, natomiast teraz wprowadzono jednostki 17,3 oraz 21,5-calowe. Przełoży się to bezpośrednio na ich mobilność, a poniekąd także na zastosowanie, jako że nie każdy wymaga większych urządzeń do pracy, więc ma teraz możliwość dokonania odpowiedniego wyboru. Oba sprzęty mogą skorzystać z paneli IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px oraz odświeżaniu wynoszącym 120 Hz. Pokrycie przestrzeni barw jest dość podobne, choć trochę lepsze w przypadku większego modelu. Co innego można jednak powiedzieć o czasie reakcji oraz jasności szczytowej - parametry te są lepsze w przypadku Wacom Cintiq Pro 17. Pod względem funkcjonalności jest niemal identycznie, ponieważ mamy do dyspozycji ten sam zestaw portów (w 21,5-calowej wersji jest dodatkowe złącze USB typu A).

Wacom Cintiq Pro 17 Wacom Cintiq Pro 22 Wyświetlacz 17,3" IPS , 3840 x 2160 px, 120 Hz 21,5" IPS, 3840 x 2160 px, 120 Hz Pokrycie przestrzeni barw Adobe RGB - 88%

DCI-P3 - 99% Adobe RGB - 95%

DCI-P3 - 99% Głębia kolorów 10-bit (8-bit + 2FRC, 1,07 mld odcieni barw) Kontrast 1000:1 ? Czas reakcji 8 ms 12 ms Rozmiar plamki 0,09945 mm 0,12398 mm Luminancja 400 nitów 300 nitów Złącza, porty i sloty 1 x HDMI

1 x USB typu C

1 x Mini Display Port

1 x USB typu C (DP Alt Mode) 1 x HDMI

1 x USB typu C

1 x USB typu A

1 x Mini Display Port

1 x USB typu C (DP Alt Mode) VESA 75x75 100x100 Wymiary i waga 424,2 x 254 x 20,3 mm / 2,2 kg 517 x 312 x 30 mm / 5 kg Pobór mocy <50 W ? Oprogramowanie w pakiecie MASV, ClipStudio Paint Ex, Blueascape, Shapr3D, Harmony 22, Storyboard Pro Rysik Wacom Pro Pen 3 (8192 poziomy nacisku) Podstawka Wacom Cintiq Pro Easy Stand Brak Cena 2699,99 euro 3299,99 euro

Możemy skorzystać także z rysika Wacom Pro Pen 3, który obsługuje 8192 stopnie nacisku. Tablet może nam posłużyć nie tylko do szkicowania, ale również modelowania obiektów - choćby w Blenderze. Jednostki mogą się pochwalić dobrym odwzorowaniem kolorów skóry i nie tylko (Pantone oraz Pantone SkinTone). W zestawie otrzymujemy spory pakiet różnego rodzaju oprogramowania, choć po więcej szczegółów warto się udać na stronę producenta. Co jednak ciekawe, mniejszy brat sprzedawany jest w pakiecie ze specjalną podstawką, natomiast w droższym musimy ją dokupić osobno. Tablet graficzny Wacom Cintiq Pro 17 jest już dostępny w sprzedaży za 2699,99 euro, natomiast Cintiq Pro 22 wkroczy na rynek w grudniu 2023 roku w kwocie 3299,99 euro.

Źródło: Wacom