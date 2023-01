Virgin Orbit wystrzeliło pierwszą rakietę orbitalną z terytorium Wielkiej Brytanii. Sukcesu jednak nie było

Virgin Orbit, a więc firma należąca do Richarda Bransona, zainicjowała wczoraj (w poniedziałek 9. stycznia) pierwszą brytyjską, kosmiczną misję orbitalną "Start Me Up". Wieczorem, o godzinie 22:30 czasu polskiego, z portu kosmicznego w Kornwalii wystartował tym samym samolot Cosmic Girl wynoszący na orbitę okołoziemską rakietę, mającą na celu umieszczenie na tejże orbicie dziewięciu niewielkich satelitów. Niestety misja ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem.

Misja kosmiczna "Start Me Up" nie zakończyła się sukcesem. Rozmieszczanie satelitów na orbicie zostało przerwane ze względu na "anomalię".

Zacznijmy od tego, że Cosmic Girl, będący tak naprawdę przystosowanym do swej kosmicznej roli Boeingiem 747, wystartował zgodnie z planem. Po godzinie lotu na wysokości ok. 10 tys. metrów, wyniesiona przez niego 21-metrowa rakieta LauncherOne miała odłączyć się od samolotu, by następnie umieścić dziewięć satelitów na orbicie okołoziemskiej. Satelity te miały później wykonywać zadania takie jak dostarczanie zdjęć powierzchni Ziemi, obserwacja mórz i oceanów w celu wykrywanie nielegalnych połowów i piractwa oraz zbieranie informacji o warunkach atmosferycznych / klimatycznych.

Virgin Orbit krok po kroku relacjonowało tę misję w sieci, m.in. za pomocą Twittera. Po kilkunastu kolejnych wiadomościach, w tym po informacji o poprawnym odłączeniu się rakiety i pomyślnym zapłonie silnika pierwszego stopnia, w końcu pojawił się także wyczekiwany wpis o sukcesie misji i dotarciu do orbity. W chwilę później tweet jednak usunięto, zaś w kolejnym napisano, że w trakcie lotu wystąpiła anomalia, która uniemożliwiła dotarcie do orbity. Ostatecznie załoga oraz ładunek wróciły bezpiecznie do portu w Kornwalii, ale Virgin Orbit nie podało jeszcze powodu, dlaczego misja zakończyła się fiaskiem. Według Reutersa, misja wstrzymana została tuż przed próbą rozmieszczania ładunku na orbicie.

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information. — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023

Źródło: Virgin, Reuters