Vampire: The Masquerade - Bloodhunt nie będzie dalej rozwijany. Kolejna gra Battle Royale ma trafić na śmietnik historii

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt to tytuł Battle Royale w formie free to play z modelem mikropłatności. Gra została opracowana przez studio Sharkmob, które postanowiło zakończyć wsparcie dla swojego dzieła. Bloodhunt od początku swojego istnienia na rynku gier nie wzbudzał zbyt dużego szumu wokół siebie. Przez co jak to określili twórcy, tytuł nie zdołał przekroczyć "masy krytycznej" potrzebnej do utrzymania dalszego rozwoju gry.

Sharkmob wydał oficjalny komunikat prasowy, w którym studio informuje, że nie planuje już rozwijać tytułowej gry. Za decyzją twórców stoi słabe zainteresowanie produktem, a zatem brak odpowiedniej monetyzacji tytułu free to play za sprawą mikropłatności. Jeszcze nie znamy dokładnej daty kolejnej i ostatniej aktualizacji. Jednak wiemy, że wprowadzi ona system głosowania dla graczy, który ma przełożyć się na odblokowywanie nowych przedmiotów. Niestety studio nie podzieliło się z nami szczegółami na temat nowego systemu.

Studio zobowiązało się w oświadczeniu do drobnych aktualizacji konserwacyjnych jak poprawki pomniejszych błędów, ale też do utrzymania pracy serwerów tak długo jak gra będzie wykazywać odpowiednie zainteresowanie społeczności. Wiemy również, że prawdopodobnie sprzedaż waluty premium w grze zostanie zakończona 26 września tego roku. Patrząc jednak na sukcesywnie malejącą ilość aktywnych graczy, możemy się spodziewać, że już w przyszłym roku tytuł ten może odejść w niepamięć wraz z wyłączeniem serwerów.

