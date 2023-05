Resident Evil: ApocaIypse - pierwsze nieoficjalne informacje o grze sugerują powrót znanych postaci

Marka Resident Evil jest od kilku lat na fali. Capcom osiągnął niespodziewany sukces wraz z grą Resident Evil 7, a później nowe przygody zaczęły przeplatać się z dopracowanymi remake'ami oryginalnych gier, tj. Resident Evil 2, Resident Evil 3 oraz Resident Evil 4. Ostatnia z nowych gier to Resident Evil Village, który w połączeniu z DLC Shadows of Rose, zamknął historię rodziny Wintersów. Tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze konkretne informacje o Resident Evil 9, w którym pojawiają się znajome twarze tej marki.

W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące Resident Evil: ApocaIXpse (Apocalypse). W dziewiątce mielibyśmy wcielić się w Chrisa Redfielda.

W sieci pojawiły się pierwsze nieoficjalne informacje na temat dziewiątej głównej gry z serii Resident Evil. Podobnie jak w przypadku Village, także i w nadchodzącej produkcji numeracja zostanie wtopiona w podtytuł gry. Ten ma brzmieć Resident Evil: Apocalypse (ApocaIXpse) i zaprezentować dalsze losy Chrisa Redfielda, który będzie głównym bohaterem historii. Jednocześnie Apocalypse ma być ostatnią grą, w której Chris się pojawi. Co ciekawe, w fabułę zostaną wplecione również inne postacie znane z kart Resident Evil: Jill Valentine oraz Claire Redfield. Ta pierwsza ma odegrać podobną rolę co Ada Wong w Resident Evil 4 (Remake), pojawiając się od czasu do czasu i pomagając Chrisowi w różnych sytuacjach. Rola Claire jest natomiast nieznana. Według źródła Chris w fabule ma poświęcić kogoś bliskiego i sugeruje się, że mowa w tym wypadku właśnie o Claire.

Do Resident Evil Apocalypse nie powrócą natomiast Leon S. Kennedy oraz Ada Wong. Nowa część ma łączyć w sobie elementy survival horroru oraz dynamicznej gry akcji, a oprócz "mitologicznych" stworzeń (ponownie stworzonych w wyniku biologicznych eksperymentów), w pewnej formie mają również powrócić zombie. Resident Evil 9 tworzony jest jako produkcja nastawiona na grę typu singleplayer i nie pojawiają się żadne elementy multi, w tym także gry kooperacyjnej. Obecnie nie wiemy kiedy Resident Evil Apocalypse (czy też ApocaIXpse) miałby zadebiutować na rynku. Źródło wskazuje jednak, że prezentacja gry będzie miała miejsce jesienią tego roku, gdzieś w okolicach października oraz listopada. Warto jeszcze przypomnieć, że dziewiątka nie jest jedynym projektem Capcomu związanym z tym uniwersum. Już jakiś czas temu pojawiły się poszlaki dotyczące "Resident Evil: Director's Cut", który miałby być kolejnym remake'em, tym razem wykorzystującym historię z oryginalnej jedynki. Co jakiś czas mówi się również o chęci Capcomu do odświeżenia innej kultowej przygody - Resident Evil: Code Veronica.

Źródło: EvilHazard