Pierwszy Resident Evil może doczekać się pełnego remake'u - Capcom pracuje nad Resident Evil Director's Cut

Resident Evil w ostatnich latach stał się ponownie jedną z najpopularniejszych serii gier z gatunku survival horror i doprowadził niejako do odrodzenia tego gatunku (niedawno zadebiutował The Callisto Protocol, w drodze jest również remake Dead Space czy Silent Hill 2). Sam Capcon wydał dotychczas w pełni odświeżone gry Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3. W marcu przyszłego roku wyjdzie przebudowany od podstaw Resident Evil 4. Co dalej z marką? Wygląda na to, że developer może pracować nad remake'em... pierwszej części.

Na stronie ze znakami towarowymi Justia pojawił się dość intrygujący znak "Resident Evil Director's Cut". Wygląda na to, że Capcom chce w pełni odświeżyć kolejną grę z serii, tym razem kultową jedynkę.

Znak towarowy związany z grą Resident Evil Director's Cut ma już kilka dni, ale dopiero teraz został znaleziony przez redakcję portalu Twisted Voxel. Nazwa ewidentnie wskazuje na pierwszą grę w serii - tę, która zaprezentowała wydarzenia w słynnej rezydencji w Raccoon City, niedługo przed tym, co wydarzyło się w Resident Evil 2. Tutaj jednak nie wcielamy się w Leona czy Claire, zamiast tego gramy jako Chris Redfield oraz Jill Valentine, którzy odkrywają nielegalne eksperymenty organizacji Umbrella.

Pierwszy Resident Evil doczekał się remastera w 2015 roku - wyszedł on na PC oraz konsole PlayStation 4 / Xbox One (teraz można ograć tytuł również w ramach wstecznej kompatybilności na obecnej generacji). Już ta produkcja została zauważalnie poprawiona wizualnie, aczkolwiek nie ma tutaj mowy o znaczących zmianach w samych mechanikach rozgrywki. Wygląda na to, że potencjalny Resident Evil Director's Cut może być w pełni odrestaurowaną przygodą na modłę Resident Evil 2 / 3 / 4 Remake. Sam dopisek Director's Cut wskazuje ponadto na nowe rzeczy jakie znajdą się w grze. Kto wie, może Capcom w przyszłości przygotowuje jeszcze odnowione wersje Resident Evil 0 oraz Resident Evil Code: Veronica.

