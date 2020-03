USA chce odciąć Huawei od produkcji procesorów mobilnych

Sprawy między polityką Stanów Zjednoczonych a marką Huawei to już niezła telenowela, choć nie brazylijska, a amerykańsko-chińska. Za nowymi decyzjami (porozumieniami, sankcjami itp.) trudno jest już dziś tak na prawdę nadążyć i w zasadzie nikt nie może mieć stuprocentowej pewności, że chińska marka wróci jeszcze kiedyś do współpracy z Google (choć w polityce i technologii zdarzały się bardziej przewrotne momenty). Najnowsze informacje, o których donosi m.in. Reuters nie są jednak dla Azjatów pomyślne. Okazuje się bowiem, że USA jeszcze bardziej chce "przykręcić śrubę" firmie Huawei, tym razem szykując się do odcięcia marki od dostępu do produkcji procesorów.

Zgodnie z doniesieniami Reutersa, amerykański Biały Dom nie tylko wzmaga krytykę Chin ze względu na koronawirusa, ale wprowadzi też nowe środki w celu ograniczenia globalnej podaży mobilnych procesorów marki Huawei. Na pierwszy rzut oka, coś tu się nie zgadza. Układy HiSilicon Kirin to przecież produkty zupełnie chińskie. Problem w tym, że produkowane są przez markę TSMC, która mimo iż jest firmą tajwańską, to - o czym nie można zapominać - w dużym stopniu bazuje na amerykańskiej technologii. USA ma więc asa w rękawie.

Zgodnie z proponowaną zmianą przepisów, zagraniczne firmy korzystające ze sprzętu do produkcji chipów w USA będą musiały uzyskać licencję amerykańską przed dostarczeniem procesorów marce Huawei. Chińczycy, można rzec, że w pewnym sensie przygotowali się na taki scenariusz już wcześniej, przenosząc część produkcji starszych układów do wykonawców do Państwa Środka. Jednak to TSMC operuje technologią, która zaopatruje w czipy smartfony z najwyższej półki, więc takie odcięcie marki od współpracy z TSMC będzie dla Huawei nie lada wyzwaniem.

Źródło: Reuters