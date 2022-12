Uniwersum Horizon doczeka się kolejnych trzech gier, w tym gry single-player oraz tytułu nastawionego na multi

Uniwersum Horizon od studia Guerilla w ostatnim czasie zaczęło się coraz mocniej rozrastać. Otrzymaliśmy już dwie gry single-player, opowiadające o przygodach Aloy: Horizon Zero Dawn oraz Horizon Forbidden West. Ten drugi w przyszłym roku otrzyma fabularny dodatek Burning Shores, a ponadto w lutym zadebiutuje Horizon: Call of the Mountain, przygotowywany z myślą o PlayStation VR2. Okazuje się, że Guerilla ma znacznie większe plany co do rozwijania uniwersum. W planie są kolejne trzy gry.

Na Twitterze studia Guerilla pojawiło się sporo ofert pracy, przy okazji ujawniając nadchodzące plany na rozwój marki. Okazuje się, że holenderskie studio rozpoczęło już prace nad trzecią częścią przygód Aloy. Historia ma kontynuować wątki z Forbidden West i jednocześnie zamknąć całą trylogię. Nowa gra z Aloy w roli głównej ponownie będzie tytułem w pełni single-player. Co innego kolejna gra, bowiem Guerilla rozpoczęła też opracowywanie produkcji nastawionej na kooperacyjne potyczki (Online Project) w uniwersum Horizona. Pomysł wydaje się być bardzo ciekawy, jednak o grze obecnie nie wiemy nic konkretnego.

