Unia Europejska rzuca wyzwanie Starlinkowi. Do 2030 roku powstanie nowa sieć satelitów zapewniających dostęp do Internetu

Starlink to ciągle kosztowna metoda dostępu do Internetu. Specyfika systemu sprawia jednak, że można go używać tam, gdzie inne formy połączenia są niedostępne. Starlink jest oczywiście domeną firmy należącej do amerykańskiego multimiliardera Elona Muska. Także Unia Europejska ma jednak swoje aspiracje w tej kwestii. Zakończono właśnie negocjacje z prywatnymi firmami, które w przeciągu kilku lat uruchomią europejską alternatywę dla tego systemu.

Do 2030 roku ma zostać ukończony europejski system IRIS², który zapewni dostęp do internetu satelitarnego podmiotom z Unii Europejskiej. Projekt będzie alternatywą dla amerykańskiego Starlinka.

Początki projektu IRIS² sięgają 2022 roku, jednak dopiero teraz zakończyły się negocjacje Unii Europejskiej z prywatnymi firmami, które będą wykonawcami i operatorami systemu. Szacuje się, że przedsięwzięcie pochłonie 10,6 mld euro. Za te pieniądze na niskiej i średniej orbicie Ziemi powstanie sieć 290 satelitów zapewniających niezawodny oraz bezpieczny dostęp do Internetu. Całość będzie operowana i monitorowana z centrów umiejscowionych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Z systemu będą mogły oczywiście korzystać nie tylko organy rządowe, ale także podmioty prywatne, w tym indywidualni użytkownicy. Całość ma ruszyć w pełni do 2030 roku. Wchodzące w skład przedsięwzięcia satelity będą wysyłane w przestrzeń kosmiczną od 2029 roku począwszy. Planowane jest łącznie 13 misji tego typu. Wykorzystywana będzie przy tym rakieta Ariane 6.

Program IRIS² jest w praktyce pierwszym tego typu partnerstwem publiczno-prywatnym w historii. Warto jednak odnotować, że szacowane koszty projektu znacząco wzrosły. Wstępnie miały zamknąć się w około 6 mld euro, jednak nie należy się temu dziwić, ponieważ większość przedsięwzięć lokalizowanych w przestrzeni kosmicznej jest początkowo niedoszacowanych. Budową oraz obsługą systemu zajmie się konsorcjum SpaceRISE, w skład którego wchodzą takie firmy, jak SES, Eutelsat i Hispasat. Wśród partnerów są jednak też między innymi Orange, Deutsche Telekom, Airbus, Thales Alenia Space oraz OHB. Unia Europejska pokryje około 62% inwestycji. Reszta zostanie sfinansowana z pieniędzy prywatnych. Jednym z największych inwestorów jest francuski Eutelsat, który przeznaczy na ten cel około 2 mld euro.

Źródło: UE, TechSpot