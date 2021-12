Transcend MTE 110Q - Nowe nośniki półprzewodnikowe typu M.2 NVMe PCI Express 3.0 x4 na kościach pamięci 3D QLC NAND

Nośnik półprzewodnikowy potrafi dodać wiatru w żagle nawet najstarszym i najwolniejszym laptopom i komputerom. Wszystko za sprawą niskich czasów dostępu, dzięki czemu system operacyjny, aplikacje oraz gry uruchamiają się zdecydowanie szybciej. Co innego surfowanie po sieci czy granie w gry komputerowe, a co innego praca. W drugim przypadku czas to pieniądz. Tutaj SSD typu SATA III dawno odeszły do lamusa i stawia się na propozycje NVMe. Transcend rozszerzył swoją ofertę o model MTE 110Q, który korzysta z interfejsu PCI Express 3.0 x4. Nie jest to co prawda demon wydajności, ale tajwański producent potwierdza, iż jest on bardzo wytrzymały co sprawdzane jest podczas wewnętrznych testów.

Sugerowane ceny Transcend MTE 110Q ustalone zostały na poziomie 310 złotych za model o pojemności 500 GB oraz 530 złotych za wariant 1 TB.

Transcend MTE 110Q to nośniki półprzewodnikowe typu M.2 2280, które oparte zostały na kościach pamięci 3D QLC NAND oraz bliżej nieokreślonym kontrolerze. Producent nie wspomina o pamięci DRAM, a więc można założyć iż jej nie ma. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem PCI Express 3.0 x4. Takie połączenie przekłada się na wydajność do 2000 MB/s, oczywiście dokładne wartości powiązane są ściśle z pojemnością. Według Tajwańczyków wygląda to następująco:

- odczyt sekwencyjny do 2000 MB/s, zapis sekwencyjny do 1500 MB/s; odczyt losowy 4K do 90 000 IOPS, zapis losowy 4K do 200 000 IOPS; Transcend MTE 110Q 1 TB - odczyt sekwencyjny do 2000 MB/s, zapis sekwencyjny do 1500 MB/s; odczyt losowy 4K do 170 000 IOPS, zapis losowy 4K do 250 000 IOPS;

Producent podkreśla trwałość serii Transcend MTE 110Q, która sprawdzana jest w próbach wibracji, temperatury i wilgotności. Jest to jednak zwykły marketing, bo identyczne testy przechodzą wszystkie markowe sprzęty - nie tylko SSD. Pisaliśmy o tym chociażby w naszej relacji z wizyty w chińskiej fabryce MSI. Nośniki Transcend MTE 110Q dostępne będą w sprzedaży w dwóch pojemnościach - 500 GB oraz 1 TB. Ich ceny w Polsce ustalono na kolejno 310 i 530 złotych, czyli drożej niż wydajniejsza konkurencja. Gwarancja też nie jest przesadnie długa - 3 lata ograniczone wspołczynnikiem TBW wynoszącym 150 oraz 300 TB.

Źródło: Transcend