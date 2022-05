TP-Link Archer MR500 – nowy stacjonarny router LTE 4G+ ze wsparciem dla rozwiązania OneMesh

Archer MR500 to najnowszy dwupasmowy, bezprzewodowy router od marki TP-Link. Obsługuje on sieci LTE (4G+) Cat6 z technologią Carrier Aggregation i oferuje prędkość transferu sięgającą do 1167 Mb/s. Jak podkreśla producent, atutem urządzenia ma być nie tylko mocny i stabilny zasięg sieci bezprzewodowej, ale także nieskomplikowana konfiguracja routera, która w najprostszej formie opiera się na włożeniu do odpowiedniego slotu karty SIM. Sprzęt cechuje ponadto obecność złącza LAN/WAN, co stanowi zabezpieczenie na wypadek braku zasięgu LTE. Router ma bez problemu obsłużyć nawet 64 podłączonych doń urządzeń bezprzewodowych jednocześnie. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży, a wyceniono je na ok. 550 złotych.

TP-Link wprowadził do sprzedaży router LTE Archer MR500. Ma on bez problemu obsłużyć do 64 podłączonych urządzeń, a wszystko to w prędkościach sięgających do 1167 Mb/s.

Archer MR500 może być wykorzystywany jako główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek go tylko zabierzemy – wystarczy włożyć do dedykowanego slotu kartę SIM od wybranego przez siebie operatora i korzystać z dobrodziejstw sieci w dowolnym miejscu (o ile jest ono oczywiście pokryte zasięgiem operatora). Jakość połączeń mają gwarantować dwie zewnętrzne anteny 4G LTE, które w razie potrzeby można wymienić np. na antenę zewnętrzną. Router rozgłasza sieć WiFi w standardzie 802.11ac o prędkościach do 1167 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 867 Mb/s w 5 GHz i do 300 Mb/s w 2.4 GHz).

Archer MR500 wyposażono również w cztery gigabitowe porty Ethernet, gwarantujące najwyższą prędkość i niezawodność połączeń dla tych sprzętów przewodowych, które wymagają największej przepustowości (konsole do gier czy IPTV). Co ważne, router wspiera także technologię OneMesh, dzięki czemu współpracując z innymi urządzeniami od TP-Link, może stworzyć sieć typu Mesh. Sprzęt wyposażono ponadto w takie rozwiązania jak MU-MIMO czy Beamforming, co ma stanowić gwarancję sporego zasięgu sieci. Modelem TP-Link Archer MR500 można także sterować poprzez intuicyjną aplikację mobilną Tether.

Źródło: TP-Link