Total War: Warhammer III - Omens of Destruction wprowadzi sporo dodatkowej zawartości tuż przed świętami, w tym nowych lordów

Rozkręciły się w ostatnich latach gry związane z uniwersum Warhammera 40,000. O ile bowiem od bardzo dawna produkuje się ich całkiem sporo, o tyle lwia część nie jest warta zachodu. Tymczasem w stosunkowo krótkim czasie pojawiło się kilka pozycji z różnych gatunków, które można śmiało określić jako co najmniej ponadprzeciętne. Nadal na przykład rozwijana jest ostatnia część trylogii najpopularniejszego cyklu Total War od Creative Assembly.

Na 12 grudnia zaplanowano patch 6.0 do Total War: Warhammer III wraz z podzielonym na trzy partie płatnym DLC Omens of Destruction.

Nowości w Total War: Warhammer III nie należą może do najtańszych, ale potrafią zafundować sporo atrakcji dla spragnionych nowych kampanii fanów serii. Pokazało to ponownie chociażby kwietniowe rozszerzenie Thrones of Decay. Studio Creative Assembly jak zwykle nie przysypia na końcówkę roku, szykując całkiem solidną przedświąteczną baterię świeżej zawartości. Za nieco ponad dwa tygodnie wyląduje aktualizacja z numerkiem 6.0, wraz z którą pojawi się Arbaal The Undefeated - setny już Legendarny Lord. Ale gwoździem programu jest co innego.

Omens of Destruction to potrójny zestaw DLC dla trzech różnych frakcji. I tak Ogry dostaną Golfgfaga Meneatera, mającego spore wzięcie w swojej branży bezlitosnego, szyjącego przeciwpancernymi pociskami najemnika ze swoją doborową brygadą. Nowym Legendarnym Lordem frakcji Khorne'a będzie Skulltaker, czempion Boga Krwi lubujący się w poszukiwaniu na polu bitwy najpotężniejszych przeciwników. I wreszcie Orkowie dostaną Gorbada Ironclawa - herszta korzystającego nie tylko ze swojej siły, ale również sprytu, często przygotowującego niekonwencjonalne fortele. Poza lordem, każda część pakietu zawiera kolejno: legendarnego bohatera, po dwóch lordów i bohaterów, pięć jednostek bojowych, trzy sławne regimenty - a to wszystko wraz z nowymi mechanikami i funkcjami rozgrywki. Warto pamiętać, że pakiet jest grywalny tylko w kampanii Imperia Nieśmiertelnych, a także własnych bitwach.

