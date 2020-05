Tony Hawk’s Pro Skater 1 i 2 Remaster. To się naprawdę dzieje!

Wybaczcie ów, być może niezbyt profesjonalny, wykrzyknik na końcu tytułu, ale to z powodu zwykłego, ludzkiego podekscytowania. Oto bowiem we wrześniu na PC (Epic Store) oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4 pojawią się zremasterowane wersje oldscoolowych gier sygnowanych nazwiskiem skatera, Tony'ego Hawka. Wiadomość ta pojawiła się na oficjalnych profilach Xboxa. Okazuje się, że nie będą to jednak dwie wydane oddzielnie produkcje, a jedna, składająca się na dwie (podpowiada to lakoniczny tytuł - Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2). Jak wyceniona została ta edycja? Podstawowa na 40 dolarów, zaś specjalna na 50 dolarów. Nie jest tanio, ale nie mam wątpliwości, że na zakup rzuci się zdecydowana masa graczy.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 to remaster dwóch kultowych gier, który pojawi się już 4 września 2020. Activision chce odświeżyć produkcje możliwie wiernie, również serwując oryginalny soundtrack. Wszystko to oczywiście w odświeżonej grafice 4K, a także mechanice.

Plotki o wielkim powrocie serii pojawiły się już pod koniec ubiegłego roku. Donosił o tym znany informator pseudonimem Sabi - Tony Hawk’s Pro Skater Remake - plotki o powrocie kultowej serii. W marcu z kolei rąbka tajemnicy uchylił australijski, punkowy zespół The Death Set, który (nie)chcący poinformował, że pracuje nad soundtrackiem do nowej części gry Tony Hawk's Pro Skater. Fani deskorolkowych ewolucji do teraz mogli drżeć ze strachu, że kolejna odsłona powtórzy problemy znane z chociażby z Pro Skater 5. Na szczęście okazuje się, że otrzymamy dość wiernie (taki jest zamiar) zremasterowane najlepsze, pierwsze części serii.

Wiadomo już, że Activision zdecydował się na muzykę pochodzącą z części oryginalnych, stąd trochę zastanawia informacja ze strony zespołu The Death Set, jednak już 4 września wszystko stanie się jasne. Cieszy fakt, że gracze otrzymają zarówno lokalny tryb multiplayer, jak i tryb online. Powrócą wszystkie lokacje z oryginałów, podobnie jak wszyscy skaterzy. Będzie też szansa na stworzenie własnego deskorolkowca czy skateparku (pochłaniało mi to niegdyś całe godziny!), jak za dawnych lat. Preorder na konsolę Microsoftu ruszył już dziś (KLIK), zaś na koniec miło mi jeszcze poinformować, że gra otrzyma wersję demo z pierwszym poziomem gry.



Zwiastun Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 zapowiada zdecydowanie udaną rozgrywkę i nie gorszą grafikę w 4K.

Źródło: Microsoft