Tokyo Game Show 2020 odwołane. W planach targi w formie online

Po odwołaniu lub przełożeniu masowych imprez branżowych pokroju Mobile World Congress (MWC), Computex, E3 czy gamescom mało kto spodziewał się, że planowane na wrzesień targi Tokyo Game Show, największe w Japonii, odbędą się zgodnie z planem. Wczoraj wieczorem oficjalnie potwierdzono, że wydarzenie, które miało mieć miejsce 24-27 września tego roku w centrum kongresowym Makuhari Messe, zostało anulowane z oczywistych powodów: panującej na całym świecie pandemii koronawirusa. Przedstawiciele Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA), którzy odpowiadają za realizację targów, mają jednak w planach przygotowanie TGS2020 w formie cyfrowej. Szczegóły mamy poznać wkrótce.

Organizatorzy w oficjalnym ogłoszeniu prasowym ujawnili, że obecna sytuacja na świecie, a także w samej Japonii, jest wciąż nieprzewidywalna i w związku z uzasadnionymi obawami dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa postanowiono zrezygnować z tradycyjnej formy targów. Jak przyznano, priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wystawców, odwiedzających oraz udziałowców. Trudno było spodziewać się innej decyzji. Była niewielka szansa, że tak się nie stanie, zwłaszcza że organizatorzy Computex 2020 w Tajpej przełożyli swoją imprezę właśnie na koniec września, ale możliwe, że i ona również prędzej czy później zostanie anulowana podobnie jak TGS 2020.

Tokyo Game Show, które miało być ostatnimi dużymi targami dla graczy przed premierą konsol nowej generacji, odbywało się nieprzerwanie od 1996 roku. Jest to pierwsza edycja, która została odwołana, aczkolwiek nie wszystko jest jeszcze kompletnie stracone. Być może doczekamy się jakichś prezentacji w formie online, przy czym przedstawiciele CESA nie zdradzili żadnych konkretnych planów. Nie jest jasne, czy miałyby one odbyć się w tym samym czasie, co same targi. Pierwsze oficjalne informacje na temat nowej formy targów mamy poznać jeszcze w maju.

