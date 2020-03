COMPUTEX 2020 - targi zostały oficjalnie przełożone na wrzesień

Chociaż na całym świecie odbywa się całe zatrzęsienie większych i mniejszych imprez technologicznych, to tylko dwie z nich doczekały się miana najważniejszych. Mowa oczywiście o targach CES w amerykańskim Las Vegas oraz tajwańskim COMPUTEXie. W obu przypadkach doniesienia z nich z pierwszej ręki możecie zawsze śledzić na PurePC. O ile pierwsze wydarzenie jest już za nami, tak na drugie z wymienionych przyjdzie nam jeszcze poczekać. Oficjalny organizator imprezy w Tajpej poinformował, że COMPUTEX 2020 nie odbędzie się w czerwcu. Zamiast tego mowa o samym końcu września. Powód? Oczywiście koronawirus szalejący w najlepsze już nie tylko w Azji, ale również w Europie i Ameryce.

Technologiczne targi COMPUTEX 2020 odbywające się na Tajwanie zostały oficjalnie przełożone z 2-6 czerwca 2020 na 28-30 września 2020 roku.

TAITRA odpowiedzialna za targi COMPUTEX odbywające się co roku w Tajpej poinformował oficjalnie w komunikacie prasowym oraz e-mailach rozesłanych do dziennikarzy, że impreza zostaje przełożona. Nowa data wydarzenia to 28-30 września 2020. Powodem ma być koronawirus, który stwierdzony został już u ponad 300 000 osób w 167 różnych krajach na całym świecie. Prezes organizacji, Mr. Walter Yeh, w krótkich słowach podkreślił, że najważniejsze jest przede wszystkim bezpieczeństwo wystawców i odwiedzających. A zgodnie z raportem epidemiologicznym od McKinsey, sytuacja w Chinach i Azji Wschodniej ma być pod kontrolą w drugim kwartale 2020 roku, zaś wirus w Europie i USA ma wyhamować do czerwca.

Dzisiejsze doniesienia nie powinny być dla nikogo zaskoczeniem. Plotkowało się od tym od dawna i przygotowani byli na to zarówno wystawcy, jak i dziennikarze. Jest to naturalny krok, a podobne środki ostrożności podjęto również w Polsce. Chociaż tutaj e-sportowa impreza IEM 2020 w Katowicach została zablokowana dla odwiedzających w ostatniej chwili. Na zakończenie warto wspomnieć, że ceremonia wręczenia nagród w ramach European Hardware Awards od European Hardware Association, do którego PurePC należy wraz z ośmioma innymi największymi europejskimi redakcjami, odbędzie się bez przeszkód na Tajwanie. Zakładając oczywiście, że do tego czasu sytuacja z koronawirusem zostanie opanowana.

Źródło: TAITRA