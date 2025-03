The Thing: Remastered zadebiutowało oficjalnie na PC-tach i konsolach. Cena niestety pozostawia wiele do życzenia

Oryginalna wersja filmu The Thing jest uważana za jedną z najlepszych produkcji science-fiction w historii. Często jest ona nawet stawiana na równi z pierwszym Alienem. W 2002 roku otrzymaliśmy grę osadzoną w tym uniwersum, która zdołała w stanie udźwignąć ciężar filmowego pierwowzoru. Tytuł jednak na wiele lat został zapomniany, przez co nie można go było nabyć w wersji cyfrowej. To się jednak zmieniło dzięki remasterowi przygotowanemu przez studio Nightdive.

Gra The Thing: Remastered zadebiutowała na rynku. Wstępne oceny graczy są bardzo zachęcające, jednak od kupna skutecznie odstrasza wygórowana cena. Wersja PC-towa gry została wyceniona na 138,99 zł.

The Thing: Remastered zadebiutowało na rynku w dniu wczorajszym (5 grudnia). Z pierwszych ocen graczy wynika, że odświeżona wersja gry przygotowana przez Nightdive Studios prezentuje wysoki poziom, jednak na bardziej wiarygodne opinie musimy jeszcze trochę zaczekać. Remaster ulepsza znacząco oświetlenie, dodaje wsparcie dla wysokich rozdzielczości (z uwzględnieniem 4K), a także zwiększa limit FPS-ów do 144. Można też oczywiście liczyć na lepsze modele postaci, tekstury czy animacje. Odświeżenie jest zatem, jak na zwykły remaster, kompleksowe.

Nightdive przyzwyczaił nas już do dobrych i wiernych oryginałom odświeżonych wersji gier. Niestety od pewnego czasu studio wysoko wycenia swoje produkcje na premierę (z wyjątkiem remasterów Quake’a 1 i 2, które były darmowe dla posiadaczy oryginałów). Niestety w przypadku The Thing: Remastered jest podobnie. Gra kosztuje w wersji PC-towej 138,99 zł, co jest wygórowaną kwotą, jak za jedną odrestaurowaną grę. Po stronie zalet można jednak wymienić to, że tytuł jest dostępny, obok platformy Steam, także na GOG-u. W produkcję mogą zagrać też posiadacze konsol PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X|S, a także Nintendo Switch.

Źródło: PurePC