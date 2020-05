The Last of Us 2 na nowym gameplayu. Premiera 19 czerwca

Podobnie jak w połowie maja, tak i teraz firma Sony Interactive Entertainment poświęciła cały odcinek programu PlayStation State of Play jednej grze. Po Ghost of Tsushimie, która zadebiutuje 17 lipca 2020 roku, przyszedł czas na The Last of Us 2, tworzoną na wyłączność konsoli PlayStation 4 kontynuację świetnie przyjętej gry twórców serii Uncharted. Ze względu na zbliżającą się premierę studio Naughty Dog od jakiegoś czasu udostępnia regularnie nowe materiały wideo prezentujące krótkie scenki z gry i omawiające wybrane elementy składowe produkcji. Tym razem mamy do czynienia ze znacznie obszerniejszą porcją gameplayu, bo mowa o ponad dwudziestu minutach rozgrywki z niepokazywanymi wcześniej fragmentami. Możemy przyjrzeć się strzelaniu, skradaniu i cichym zabójstwom, pływaniu i jeździe konnej oraz podziwiać przy tym animacje postaci, z których słyną gry studia Naughty Dog.

Dzisiaj o godzinie 22:00 czasu polskiego odbyła się transmisja State of Play poświęcona wyłącznie The Last of Us: Part II, okraszona komentarzem Neila Druckmanna, wiceprezesa studia Naughty Dog i dyrektora kreatywnego zaprezentowanej gry. W opublikowanym materiale wideo skrótowo pokazano lokacje, które odwiedzimy podczas przygody i które mają być nie tylko znacznie większe od tych z "jedynki", ale też dość zróżnicowane (lasy, ośnieżone tereny, zniszczone wybrzeże czy - często pozornie - opuszczone miasta). Oto pełne nagranie z rozgrywki:

W wybranych misjach będzie można poruszać się konno lub motorówką. Ellie, bohaterka gier z serii The Last of Us, może używać także linki, by opuszczać się z dużych wysokości lub bujać się, by wskoczyć na półkę skalną, a w trakcie rozgrywki często towarzyszy jej kompan pomagający w walce lub pokonywaniu przeszkód. Nie mogło też zabraknąć scen walki z ludźmi oraz zainfekowanymi, w tym nowymi gatunkami, takimi jak shambler, który wytwarza zabójczą chmurę kwasu. Aby ułatwić sobie pojedynki z przeciwnikami, warto będzie ulepszać bronie – pokrótce zaprezentowano system ich modyfikacji.

Premiera The Last of Us 2 nie jest już pod żadnym względem zagrożona po nieznacznej obsuwie. Gra otrzymała złoty status, co oznacza, że trafiła do tłoczni, na początku maja, a w ostatnich dniach powędrowała w ręce pierwszych krytyków branżowych. Embargo na recenzje schodzi 12 czerwca o godzinie 9:01 czasu polskiego, a więc tydzień przed oficjalną premierą, która została ustalona na 19 czerwca 2020 roku. Gra ukaże się w pełnej polskiej wersji językowej i zaoferuje najbardziej rozbudowaną kampanię fabularną ze wszystkich produkcji studia Naughty Dog.

Źródło: Sony