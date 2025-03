The Invincible - gra polskiego studia nie radzi sobie najlepiej. Starward Industries mierzy się z kolejnym spadkiem akcji

Jesteśmy właśnie świeżo po premierze gry polskiego studia Starward Industries o tytule The Invincible, więc można już wyciągnąć pierwsze wnioski z tego, jak dobrze radzi sobie rodzima produkcja. Warto zaznaczyć, że wspomniane studio tworząc "Niezwyciężonego" (gra na podstawie twórczości Stanisława Lema) miało już doświadczenie, wszak zespół składał się częściowo z osób, które dawniej pracowały w znanych studiach, takich jak CD Projekt RED, czy też Techland. Historia tytułu, jak i warstwa wizualna wydawały się od początku przyciągać uwagę. Mimo to gra nie odniosła sukcesu, a akcje firmy stale kierują się w złą stronę.

Pierwsze dzieło polskiego studia Starward Industries, jakim jest The Invincible, miało stać się hitem - wszak wszystko wskazywało na to, że tak właśnie potoczy się ta historia. Niestety prawdziwy scenariusz okazał się dużo mniej przychylny dla twórców.

Warto jeszcze dodać, że wydawcą gry postanowiło zostać polskie 11 bit studios, które jest odpowiedzialne choćby za produkcje This War of Mine oraz Frostpunk. Samo Starward Industries miało spore szanse na powodzenie "Niezwyciężonego", ponieważ już od początku gracze mieli do czynienia z ciekawą fabułą na podstawie książek znanego pisarza, bogatą warstwą audiowizualną, a sam klimat wydawał się bardzo interesujący. Rzeczywistość często bywa jednak zgoła inna od oczekiwań i tak jest też tym razem. Gra cieszy się pozytywnym odbiorem wśród użytkowników (167 ocen na Steam), natomiast nabywców tytułu nie ma zbyt wielu. Świadczy o tym wykres osób, które w jednym momencie rozgrywały produkcję - w szczytowym momencie było ich zaledwie 1237. Wynik można zaliczyć do bardzo słabych.

Spoglądając z kolei na akcje firmy Starward Industries, ponownie można zobaczyć, że sytuacja nie wygląda najlepiej. Od 6 do 7 listopada 2023 roku, a więc tuż po debiucie The Invincible, akcje przedsiębiorstwa zanotowały ponad 21% spadek. Z kolei w ciągu ostatniego tygodnia wartość jest jeszcze mniej optymistyczna - wynosi bowiem -49,44%. Oczywiście ta firma nie jest jedyną, która notuje straty w ostatnim czasie, jednak jej przyszłość nie klaruje się zbyt dobrze. Jest jeszcze cień szansy, że The Invincible stanie się tym, na co wskazuje tytuł produkcji i odrodzi się z czasem. Choć prawdziwa wersja wydarzeń może się nie okazać aż tak pozytywna.

Źródło: Money, SteamDB, Steam