The Hauntings – kooperacyjne egzorcyzmy. Realistycznie wyglądająca gra na UE5 o polowaniu na duchy

Horrorów wśród gier jest całkiem sporo, choć o egzorcyzmach, a w dodatku w trybie kooperacji, chyba jeszcze nie słyszeliśmy. Taki pomysł na grę ma właśnie studio Warka Development z Colorado Springs. Projekt trafił na platformę Kickstarter, jednak do zrealizowania potrzebuje niemałej sumki. Twórcy proszą bowiem o wsparcie w łącznej wysokości 790 tysięcy złotych. Około 120 tysięcy złotych już zostało zebrane, więc jest spora nadzieja, że gra faktycznie trafi w nasze ręce.

The Hauntings to gra o kooperacyjnym tropieniu i egzorcyzmowaniu istot paranormalnych. Właśnie wystartowała akcja na Kickstarterze.

W The Hountings akcja będzie rozgrywać się na jednej z pięciu map, po których grasują nadprzyrodzone istoty. Wraz z trojgiem innych graczy (ekipy do 4 osób) zabawimy się w polowanie na te właśnie złośliwe dusze. Aby je schwytać, potrzebny będzie konkretny rynsztunek, w tym różnorodne narzędzia do namierzania oraz egzorcyzmowania istot nadprzyrodzonych. Żeby było ciekawiej - potępione dusze będą nie tylko trudne do schwytania, ale także będą mogły nas opętać, a przez to negatywnie wpłynąć na efekty śledztwa. Wspomnianą wyżej stronę projektu na Kickstarterze znajdziecie tutaj.

W grze nie zabraknie miejsca na podnoszenie swoich umiejętności oraz ulepszanie uzbrojenia, ale o wiele ciekawszą mechaniką wydaje się to, że duchy będą mogły podsłuchiwać rozmowy między graczami i reagować na wybrane frazy tak, aby uniknąć schwytania. Jeśli zdecydujemy się zaś na grę bez komunikacji głosowej, identyczną funkcjonalność zapewni nam tzw. koło akcji. Gra przygotowywana jest na silniku Unreal Engine 5 stąd można liczyć na nowoczesną grafikę. Twórcy zapowiadają, że jeśli wersja pecetowa spotka się z uznaniem graczy, kolejnym etapem ich prac będzie przygotowanie portów na konsole oraz na gogle VR. Produkcja ma już swoją stronę na Steamie, na której możecie znaleźć np. wymagania sprzętowe (klik). A poniżej już teaser The Houtings oraz kilka screenshotów:

Źródło: Warka Development