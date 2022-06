The Callisto Protocol – świetnie zapowiadający się survival horror na pierwszym gameplay'u. Będzie hit?

The Callisto Protocol, a więc kosmiczny survival horror z widokiem TPP zapowiedziano pod koniec 2020 r. Od tamtego momentu branża gier (gracze, recenzenci) ma co do produkcji spore oczekiwania. Do sieci trafił właśnie krótki, ale satysfakcjonujący gameplay, który jeszcze bardziej podkręca atmosferę oczekiwania na premierę. A na tą przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. The Callisto Protocol pojawi się bowiem na kilka dni przed końcem tego roku (na PC i konsolach).

Do sieci trafił pierwszy gameplay z gry The Callisto Protocol. Skojarzenia z Dead Space są jak najbardziej na miejscu.

The Callisto Protocol to debiutancki projekt zespołu Striking Distance Studios, za założeniem którego stoi Glen Schoefield, a więc producent wykonawczy pierwszego Dead Space. Gra zabierze nas w podróż do roku 2320. Trafimy wówczas na tytułowy księżyc Jowisza – Kallisto, gdzie mieści się więzienie Black Iron. W trakcie rozgrywki wcielimy się w jednego z osadzonych, którego zadaniem jest ucieczka z placówki oraz odkrycie jej przerażających sekretów. Sprawy bynajmniej nie ułatwia fakt, że więzienie opanowały zmutowane, krwiożercze istoty.

I właśnie kilka z tych krwiożerczych istot pojawiło się na najnowszym gameplay'u (powyżej), na którym pokazano walkę protagonisty przy użyciu działka grawitacyjnego oraz czegoś przypominającego piłę plazmową. Dodatkowo, podczas pokazu Summer Game Fest pojawił się także nowy trailer z gry (poniżej). No, może nie taki znów zupełnie nowy, bo zawiera sporo scen z materiału, który pokazano już wcześniej podczas State of Play. Kilka nowych scen także się jednak pojawiło, więc warto sobie ów materiał "zapuścić":

Źródło: YouTube