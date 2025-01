The First Berserker: Khazan - demo jednej z najbardziej oczekiwanych action RPG 2025 roku już dostępne

Neople Games nie jest raczej studiem, które z miejsca rozpoznacie. I nie ma co się dziwić, gdyż ich projekty zapełniały dotąd rynek mobilny. Teraz jednak może być o nich głośno - czy raczej w zasadzie już jest. Dotychczasowe materiały wskazywały na to, że wydawana przez Nexon gra ma szansę przyciągnąć na premierę fanów dynamicznych, wymagających gier akcji z nutką souls-like'a. I możemy nawet za darmo przekonać się, czy to nasze klimaty.

Na parę miesięcy przed premierą deweloperzy wypuścili wersję demo The First Berserker: Khazan, pozwalając ograć początek gry.

W swoim czasie wersje demo były czymś absolutnie naturalnym. Dostawaliśmy je np. w różnych pismach, by móc wstępnie ocenić jakiś tytuł. Teraz ta sytuacja nie jest już taka jasna, ale od czasu do czasu wciąż ktoś wypuszcza prezentację swojego produktu - i nie musi być to koniecznie jakiś Steam Next Fest. 27 marca szykuje się premiera The First Berserker: Khazan. Projekt zdążył już przypaść do gustu sporej części graczy w dużej mierze dzięki nietypowej szacie graficznej i nade wszystko zachęcającym trailerom ukazującym brutalną, bezkompromisową rozgrywkę.

Nie jest to bynajmniej drobny pokaz. Wersja demonstracyjna Khazana pozwala przemierzyć pierwsze obszary gry, w tym zmierzyć się z potężniejszymi przeciwnikami. Akcja ma miejsce na na kontynencie Arad (uniwersum Dungeon Fighter, tylko setki lat wcześniej), a tytułowym bohaterem jest pewien legendarny wojownik, który został oskarżony o zdradę i ujęty. W trakcie przewożenia go konwój żołnierzy zostaje zaskoczony przez lawinę. Khazan ocalał z tego wskutek działań pewnego złego ducha, pragnącego opętać jego ciało, co nie do końca mu się udaje. Nasz śmiałek musi wyruszyć w podróż przynoszącą mu ocalenie i, być może, zemstę. Komiksowa grafika, malownicze kadry i slasherowa rozwałka z nutką souls-like'a - tak można wstępnie scharakteryzować pozycję. Demo jest do ogrania zarówno na komputerach osobistych (Steam), jak i konsolach Sony i Microsoftu aktualnej generacji.

