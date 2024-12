Test smartfona OnePlus 8T po dwóch latach użytkowania. Czas leci, a jemu nadal (prawie) niczego nie brakuje!

Na testy nowych, głośno reklamowanych smartfonów zawsze czeka mnóstwo osób. Czytają je ci, którzy rozważają zakup danego urządzenia, lub także osoby zwyczajnie zainteresowane tematem. Trzeba jednak podkreślić, że są to testy krótkoterminowe. Czasu na przygotowanie takiego materiału zwykle nie ma zbyt wiele, dlatego można jedynie sprawdzić, jak całość faktycznie wypada w praktyce i jak sprawdzają się najnowsze funkcje. Rzecz jednak w tym, że cykl życia takich urządzeń często wynosi kilka lat, a przecież decyzje o zakupie najczęściej podejmuje się właśnie z myślą o długoterminowym użytkowaniu. W końcu kto może przewidzieć, jakie niespodzianki czekają na zwykłego użytkownika po wielu dniach przygody z nowym modelem?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Nie jest tajemnicą, że dzisiejsze smartfony są napakowane przeróżnymi technologiami i w ciągu cyklu życia pracują pod różnym oprogramowaniem, dlatego nie brakuje obaw, że biegiem lat nie wszystko zawsze będzie działać idealnie. Ogólnie najwięcej wątpliwości wyraża się w stosunku do baterii i technologii szybkiego ładowania. Całkiem słusznie zwykło się uważać, że smartfonowy akumulator po wielu miesiącach nie jest tak pojemny i wydajny, jak w dniu zakupu. Warto jednak mocniej skupić się na tej drugiej kwestii. Wielu znanych producentów, jak Google, Samsung czy Apple do tej pory unika technologii szybkiego uzupełniania ogniwa, podczas gdy chińscy giganci od kilku lat bez żadnych skrupułów stosują coraz szybsze techniki uzupełniania akumulatora. Niektórzy twierdzą, że lepiej postępują producenci z tej pierwszej grupy, bowiem ładowanie o mniejszej mocy nie wpływa tak negatywnie na samo ogniwo, jak ładowanie o dużej mocy. Jak to jednak wygląda w praktyce? Na to, jak i na inne pytania odpowiedź może dać Wam niniejszy długoterminowy test OnePlusa 8T.

Sprawdzamy, jak kultowy OnePlus 8T z układem Qualcomm Snapdragon 865 wypada dziś na tle nowych smartfonów ze średniej półki. Warto dodać, że model ten był w stałym użyciu przez ostatnie dwa lata, a zatem wnioski mogą okazać się na wagę złota.

OnePlus 8T to bez wątpienia jeden z cieplej przyjętych flagowców tej marki. Urządzenie debiutowało na rynku w październiku 2020 roku, a więc grubo ponad trzy lata temu. Osobiście jednak nabyłem ten model do codziennego użytku nie w dniu premiery, a dopiero w styczniu 2022 roku - stąd właśnie mowa o recenzji po dwóch latach użytkowania. Do zakupu zachęciła mnie nie tylko ówczesna atrakcyjna cena 1799 zł (za pośrednictwem Amazonu), ale przede wszystkim nadal mocna specyfikacja i dobre opinie o systemie z nakładką OxygenOS. Urządzenie zostało oparte na cenionym układzie Qualcomm Snapdragon 865 z obsługą sieci 5G. Na pokład trafiło 8 GB RAM-u LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1 (choć w sprzedaży dostępna była także droższa wersja 12/256 z niebieskawą obudową) - co ciekawe, podobne parametry widujemy nawet dziś we flagowcach od Google czy Samsunga. Poza tym całość wyróżnia się 6,55-calowym panelem AMOLED 120 Hz, baterią 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 65 W i poczwórnym aparatem o konfiguracji 48 + 16 + 5 + 2 MP (nieprzypadkowo wspominam o nim dopiero teraz). Jak zatem widać, mimo kilku lat na karku OnePlus 8T nie ma zbyt wielu powodów do wstydu.

OnePlus 8T Samsung Galaxy S20 FE OnePlus 12 Procesor Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 650 Adreno 650 Adreno 750 System Android 13

(od Androida 11) Android 13

(od Androida 10) Android 14 Pamięć RAM 8 GB / 12 LPDDR4X 6 GB LPDDR5 12 GB / 16 GB LPDDR5X Pamięć na dane 128 GB / 256 GB UFS 3.1 128 GB UFS 3.1 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie tak, do 1 TB nie DualSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność 5G, WiFi 6, BT 5.1, NFC, USB-C 3.1 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC, USB-C 3.2 Ekran 6,55" AMOLED

2400 x 1080 px, 120 Hz 6,5" AMOLED

2400 x 1080 px, 120 Hz 6,82" AMOLED

3168 x 1440 px, 120 Hz Kamera tylna 48 + 16 + 5 + 2 MP 12 + 8 + 12 MP 50 + 64 + 48 MP Kamera przednia 16 MP 32 MP 32 MP Klasa odporności - IP68 IP68 Akumulator 4500 mAh, 65 W 4500 mAh, 25 W + Qi 5400 mAh, 100 W + Qi 50 W Wymiary i waga 160,7 x 74,1 x 8,4 mm

188 gramów 159,8 x 74,5 x 8,4 mm

190 gramów 163,3 x 75,8 x 9,2 mm

220 gramów Data premiery październik 2020 wrzesień 2020 styczeń 2024 Premierowa cena 8/128 - 2799 zł

12/256 - 3299 zł (2020 r.) 8/128 - 3399 zł (2020 r.)

Exynos 990 - 2899 zł 12/256 - 4499 zł

16/512- 4999 zł

To pierwszy na naszych łamach długoterminowy test smartfona, który powstał nie tylko po to, by opisać wrażenia po spędzeniu z urządzeniem wielu miesięcy, ale także udzielić pytań na kilka nurtujących pytań. Przede wszystkim, jak model o topowej specyfikacji z 2020 roku wypada na tle dzisiejszych smartfonów ze średniej półki cenowej? Czy inwestycja w ex-flagowca rzeczywiście okazuje się najbardziej opłacalna? Jak wygląda kwestia aktualizacji oprogramowania w przypadku tego producenta? No i chyba najważniejsza rzecz, czy intensywnie używany model z szybkim ładowaniem 65 W wymaga już wymiany akumulatora? Na te, a także na inne pytania znajdziecie odpowiedzi na kolejnych stronach tego artykułu!