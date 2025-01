Test obudowy komputerowej FSP CUT593P. Wymienne frontowe panele, cztery 140 mm wentylatory i porządek na zapleczu

FSP jest producentem znanym głównie z sektora zasilaczy komputerowych, które sprzedaje pod własną marką, jak również wytwarza jednostki na zlecenie m.in. be quiet! czy EVGA. Firma postanowiła jednak, wzorem większości klasowej konkurencji, rozszerzyć swoje portfolio o obudowy komputerowe. Szczytowym osiągnięciem tajwańskiego koncernu jest recenzowany dzisiaj model FSP CUT593P, będący ewolucją całkiem udanych CUT593 i CUT593A. Nowość wprowadza kilka ciekawych rozwiązań, mających poprawić funkcjonalność oraz estetykę wnętrza, zamykając się oczywiście w klasycznej gamingowej formie. Sprawdźmy zatem czym obudowa FSP CUT593P zamierza przekonać do siebie klientów...

Autor: Sebastian Oktaba

Pierwsze modele obudów FSP okazały się niezbyt interesujące wizualnie, a czasami także archaiczne od strony technicznej, dlatego nie zdobyły wielkiego uznania. Rywalizacja na rynku skrzynek jest zresztą zaciekła, kilkudziesięciu producentów regularnie wprowadza nowe propozycje, więc niedoświadczonym graczom naprawdę trudno dołączyć do czołówki. FSP pomimo bardzo mocnego zaplecza, również musiało troszeczkę popracować, zanim stworzyło coś wartego bliższej uwagi. Model oznaczony numerem CUT593P może żadnej rewolucji nie przynosi, aczkolwiek posiada sporo ciekawych rozwiązań oraz zupełnie przyzwoitą aparycję, mogąc spokojnie konkurować z bardziej rozpoznawalnymi markami. Dwukomorowa konstrukcja wykonana w formacie mieszczącym się pomiędzy Medium i Full Tower, to aktualnie najwyżej pozycjonowany model w ofercie producenta, który występuje w trzech odmianach.

FSP CUT593P to najlepsza obudowa w ofercie firmy, mająca w zanadrzu kilka nieszablonowych rozwiązań m.in. wymienne frontowe panele i fabrycznie zamontowane przedłużacze do wiązek zasilania płyty głównej.

FSP CUT593 posiada przeszklone lewe i blaszane prawe skrzydło, cztery 140 mm wentylatory bez podświetlenia oraz pozbawiony został tylnych paneli zakrywających kable i przewody. FSP CUT593A otrzymał obydwa boki wykonane z hartowanego szkła, a także cztery 140 mm wentylatory z podświetleniem, jednak nadal nie dysponuje maskownicami oraz przedłużaczami, które zarezerwowano dla bohatera niniejszej recenzji. FSP CUT593P posiada wszystko co poprzednicy, a dodatkowo metalową maskownicę na okablowanie oraz fabrycznie zainstalowane przewody, mające ułatwić podłączenie zasilania do płyty głównej. Najnowsza iteracja CUT593 otrzymała również dwa wymienne frontowe panele - jeden plastikowy z większymi otworami w kształcie heksagonów, drugi metalowy z mniejszymi okrągłymi dziurkami. Szkielet obudów w każdym przypadku jest identyczny, podobnie jak pojemność i pakiet wyjść zewnętrznych:

FSP CUT593 FSP CUT953A FSP CUT593P Wymiary 500 x 230 x 544 mm 500 x 230 x 544 mm 500 x 230 x 544 mm Waga 10 kilogramów 10 kilogramów 13 kilogramów Front Plastik Plastik Plastik / Metal Materiały Stal / Szkło / Plastik Stal / Szkło / Plastik Stal / Szkło / Plastik Porty USB 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C 2x USB-A / 1x USB-C Obsługiwane płyty ATX / mATX / ITX ATX / mATX / ITX ATX / mATX / ITX Zatoki 2.5 cala 5 5 5 Zatoki 3.5 cala 3 3 3 Zatoki 5.25 cala - - - Długość GPU 400 mm 400 mm 400 mm Długość PSU 170 mm 170 mm 170 mm Wysokość coolera 175 mm 175 mm 175 mm Fabryczne wentylatory 4x 140 mm 4x 140 mm ARGB 4x 140 mm ARGB Miejsc na wentylatory 7 7 7 Kontroler obrotów - - - AiO Front / Góra / Tył 360 / 360 / 140 mm 360 / 360 / 140 mm 360 / 360 / 140 mm Wyciszenie - - - Cecha szczególna - - 2 Panele / System kabli Cena

Trzeba przyznać, że pomysł umieszczenia przedłużaczy do wiązek zasilania płyty głównej wydaje się interesujący, zwłaszcza iż zostały estetycznie poprowadzone. Wrażenia wizualne dodatkowo poprawia użycie tekstylnych oplotów. Przypomina to trochę rozwiązania stosowane w obudowach Lian Li Lancool II, które również otrzymały metalowe maskownice okablowania, ale przedłużacze ATX 24-pin / 8-pin EPS stanowią swego rodzaju nowość. Recenzowana wersja występuje z czterema 140 mm wentylatorami ARGB, aczkolwiek fabrycznie nie przewidziano regulatora obrotów i/lub luminacji, więc wszystko trzeba podpiąć bezpośrednio do płyty głównej. FSP CUT593P występuje także w dwóch wariantach kolorystycznych - czarnym i białym - będąc prawie 3 kilogramy cięższym od modeli FSP CUT593/593A. Chociaż skrzynka jest raczej przeciętnych rozmiarów, spokojnie pomieści większość topowych komponentów.