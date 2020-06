Test Motorola Edge: O pięknym średniaku, co chciał być flagowcem

Gdy tylko Motorola Edge pojawiła się w na pierwszych renderach, wiadomo było, że będziemy mieli do czynienia ze smartfonem dość nietuzinkowym. Tak, tak, wiem że zakrzywiony wyświetlacz to żadna nowość i począwszy od Samsunga sprzed kilku lat, podobne rozwiązania trafiły już do wielu smartfonów. Niemniej w przypadku Motoroli Edge jest nieco inaczej. Zdjęcia nie oddadzą tego w pełni, ale uwierzcie mi na słowo, że nie dane mi było obcować jeszcze z tak ładnym frontem w smartfonie. Żadne samsungowe Galaxy Edge, czy najnowsze flagowce pokroju Huawei P40 Pro nie miały aż tak mocno zakrzywionego ekranu, który robiłby tak dobre wrażenie dodatkowo nasyceniem barw czy wysoką częstotliwością odświeżania. I miło mi również zauważyć, że niemal miesięczne obcowanie z owym rozwiązaniem nie poskutkowało ani razu aktywacją ekranu w wyniku przypadkowego dotknięcia, jak to bywa często u wspomnianej już konkurencji. Ale czy Motorola Edge ma do zaoferowania coś więcej, niż tylko przyciągający wzrok design?

Podczas gdy użytkowałam smartfon Motorola Edge, nie było chyba osoby, która nie zwróciłaby na niego uwagę w pozytywny sposób. Edge bezapelacyjnie przyciąga spojrzenia, ale czy jest w stanie zaoferować coś więcej niż tylko fenomenalny wygląd?

Wraz z zapowiedzią Motoroli Edge, pojawiły się również informacje o modelu już istotnie flagowym, czyli o napędzanym układem Snapdragon 865 smartfonie Motorola Edge+. Choć na tę chwilę nie wiadomo wciąż, czy bogatsza wersja trafi do polskich sklepów, to biorąc pod uwagę jej wycenę (ok. 2000 euro), cieszę się nawet, że przyszło mi recenzować właśnie tę tańszą wersję (bez plusa), choć pierwszy rzut także i na jej specyfikację, w zestawieniu z ceną równą 2999 złotych, również każe wątpić, czy i ten smartfon nie został przesadnie wyceniony. Za kilkaset złotych mniej jesteśmy bowiem w stanie "wyrwać" ubiegłorocznego flagowca Huawei P30 Pro, zaś za kwotę dwukrotnie niższą (~1500 zł) otrzymamy chociażby zbliżonego do Edge parametrami Xiaomi Mi 9T czy Xiaomi Mi Note 10 Lite (mowa o zbliżonym procesorze i takiej samej ilości pamięci RAM). Czy więc producent nie przesadził? A jeśli nie, to w czym tkwi moc Motoroli Edge? Czym jest nas w stanie do siebie przekonać?

Specyfikacja smartfona Motorola Edge i Motorola Edge+:

Motorola Edge Motorola Edge+ Wyświetlacz OLED, 6,7 cala, 2340 x 1080 px, 385 ppi, 19,5:9, HDR10+, 90 Hz Procesor Snapdragon 765 5G Snapdragon 865 5G Pamięć RAM 6 GB 12 GB Pamięć na dane 128 GB UFS 2.1 256 GB UFS 3.0 Bateria 4500 mAh, 18 W 5000 mAh, 18 W System operacyjny Android 10 Wymiary i waga 161,64 x 71,2 x 9,29 mm, 190 g 161,07 x 71,38 x 9,6 mm, 203 g Aparat do selfie 25 MP, f/2.0, 0.9µm Pierwszy aparat 64 MP - szerokokątny, f/1.8, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, Laser AF 108 MP - szerokokątny, f/1.8, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS Drugi aparat 16 MP - ultraszerokokątny, f/2.2, 13 mm, 1.0µm, AF Trzeci aparat 8 MP - tele, f/2.4, 2x zoom optyczny, PDAF, OIS 8 MP - tele, f/2.4, 3x zoom optyczny, PDAF, OIS Czwarty aparat sensor TOF 3D (głębi) Inne NFC, dualSIM, skaner linii papilarnych pod ekranem, głośniki stereo, Gorilla Glass 5 (front) Kolory Solar Black, Midnight Magenta Smokey Sangria, Thunder Grey, Baltic Gray Cena 2999 złotych 1999 euro

Nie ma co ukrywać - Motorola Edge na papierze to klasyczny przedstawiciel "wyższej półki średniej", choć swoim designem jest w stanie zawstydzić niejednego obecnego flagowca oraz (jak mniemam) wiele dopiero nadchodzących.