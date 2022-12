Test Lenovo IdeaPad 3-15 - Laptop z 10-rdzeniowym Intel Core i5-1235U Alder Lake-U, którego nie warto łączyć z RAM Single Channel

Dotychczas nie mieliśmy zbyt wielu okazji do testowania tańszych komputerów przenośnych z procesorami Intel Core 12. generacji - Alder Lake-P oraz Alder Lake-U. Jedyny laptop jaki sprawdziliśmy to ASUS Zenbook 14 z Core i5-1240P, który okazał się rozczarowaniem pod względem wydajności. W sprzedaży niedawno pojawił się natomiast notebook Lenovo IdeaPad 3-15 z Intel Core i5-1235U. Sam sprzęt powinien być dobrze kojarzony wśród społeczności PurePC.pl, jako że mieliśmy możliwość testu konfiguracji z AMD Ryzen 5 5500U. Tym razem sprawdziliśmy także wariant ze wspomnianym układem Alder Lake-U. Sprzęt wydaje się ciekawy, zwłaszcza że to jeden z najtańszych laptopów opartych na 12. generacji Intela. W trakcie testów okazało się jednak, że nie wszystko złoto co Intel...

Autor: Damian Marusiak

Choć Lenovo IdeaPad 3-15 w wersji z Intel Core i5-1235U na pozór wygląda tak samo jak wariant z AMD Ryzen 5 5500U, w rzeczywistości producent wprowadził nieco zmian - nie tyle jednak zewnątrz co wewnątrz. Inna płyta główna, inne chłodzenie i ogólnie przeorganizowanie komponentów w środku. Tym charakteryzuje się najnowsza wersja IdeaPada 3. Finalnie to jednak nadal komputer przenośny, który określany jest mianem przystępnego cenowo, zwłaszcza w dobie obecnych podwyżek cen elektroniki wszelakiej. Sprzęt napędzany jest przez 10-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1235U oraz 8 GB pamięci RAM. To najtańsza konfiguracja i taką też zdecydowaliśmy się wziąć do testów. Cena obecnie kształtuje się w okolicach 3000 złotych - nie jest to zatem najtańszy IdeaPad 3, ale może obecność 10 rdzeni CPU i stosunkowo szybkiego SSD spowoduje, że sprzęt będzie warty tej ceny?

Lenovo IdeaPad 3-15 w najnowszej wersji oferuje 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i5-1235U z 12. generacji Alder Lake-U. Problematyczna pozostaje kwestia obecności tylko 8 GB RAM-u.

Notebook Lenovo IdeaPad 3-15 wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-U, które są drugą generacją (po Intel Lakefield), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 10-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor Intel Core i5-1235U ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics (choć oprogramowanie uparcie twierdzi, że jest to UHD Graphics, mimo takiej samej budowy z 80 blokami EU Xe-LP). Współczynnik Processor Base Power w modelu Lenovo IdeaPad 3-15 wynosi 15 W, z kolei Max Turbo Power to już 55 W.

Laptop wyposażono także w zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics (Intel Gen.12), który bazuje na nowej architekturze Xe. Intel Iris Xe Graphics jest przedstawicielem najsłabszej linii Xe-LP (Low Power), które mają wbudowane maksymalnie 96 jednostki EU (execution units). Testowany procesor Intel Core i5-1235U posiada nieco słabszy wariant z 80 EU. Przekłada się to na obecność łącznie 640 procesorów strumieniowych. Zintegrowany układ Iris Xe Graphics wykorzystuje pamięć RAM w dalszym ciągu - w Lenovo IdeaPad 3-15 wykorzystywane są kości DDR4 3200 MHz. Nowy Intel Xe-LP cechuje się także niższym zużyciem energii i wykorzystaniem tego procesu technologicznego, określanego jako Intel 7 (10 nm). Obecnie Intel Iris Xe Graphics wspiera kilka rozwiązań upscalingu obrazu: pierwszy o nazwie Intel XeSS (z pomocą instrukcji DP4a) oraz dodatkowo AMD FSR 1 i FSR 2. Użycie tych technik w zgodnych grach docelowo ma wpłynąć na nieco wyższą wydajność, choć kosztem gorszej jakości obrazu.