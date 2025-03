Test Dream Machines RG4070-17PL31 - Notebook do gier z Intel Core i9-14900HX oraz NVIDIA GeForce RTX 4070

W ubiegłym roku, kiedy testowaliśmy różne notebooki z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, narzekałem mocno na ograniczenie wydajności owego GPU z powodu mocno przyblokowanego power limitu. Pomimo oficjalnej specyfikacji mówiącej o mocy do 140 W, w realnych zastosowaniach TGP rzadko kiedy przekraczało tak naprawdę 100-105 W. Możliwe, że coś zaczyna się zmieniać w tym zakresie, a nowe rewizje GeForce RTX 4070 Laptop GPU zostały pod tym względem skorygowane. W ostatnim czasie otrzymaliśmy bowiem do testów notebooka Dream Machines RG4070-17PL31. Choć parametry układu Ada Lovelace są na papierze takie same jak w przypadku wcześniej testowanych laptopów, w tym konkretnym wypadku rzeczywista wydajność w niektórych scenariuszach jest znacznie wyższa niż wcześniej. Na chwilę obecną jednak nie mogę w 100% przyznać, czy jest to kwestia usprawnionych rewizji GeForce RTX 4070, czy tego konkretnego notebooka.

Autor: Damian Marusiak

NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU to mobilny układ graficzny, oparty na architekturze Ada Lovelace. Wykorzystuje on rdzeń AD106 z 4608 procesorami CUDA FP32 (jest to zarazem pełna implementacja AD106). Jest to dość niecodzienna sytuacja, ponieważ liczba jednostek obliczeniowych w GeForce RTX 4070 Laptop GPU jest mniejsza niż w poprzedniku (GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GA104, 5120 rdzeni CUDA). Dodatkowo utrzymano zaledwie 8 GB pamięci GDDR6, tyle że teraz na 128-bitowej magistrali, a nie 256-bitowej. Z drugiej strony powiększono cache L2, co ma przynajmniej w części rekompensować tę zmianę. Sama architektura Ada Lovelace jest taka sama dla desktopów jak i laptopów. Otrzymujemy zatem m.in. wydajniejsze rdzenie CUDA, przebudowane rdzenie RT do akceleracji obliczeń związanych ze śledzeniem promieni, a także nowe rdzenie Tensor z obsługą techniki Frame Generation oraz korzystających z układu Optical Flow Accelerator. Do testów otrzymaliśmy notebooka Dream Machines RG4070-17PL31, w którym moc układu NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU wynosi maksymalnie 140 W. Całość opracowano w kompletnie nowej i dużo bardziej zaawansowanej litografii TSMC 4N, co pozwoliło na wpakowanie blisko 23 miliardów tranzystorów na stosunkowo niewielkiej powierzchni rdzenia graficznego AD106 (188 mm²).

Dream Machines RG4070-17PL31 to najnowszy laptop do gier, wykorzystujący procesor Intel Core i9-14900HX oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy do 140 W. Całości dopełnia 17-calowy wyświetlacz IPS o proporcjach 16:10.

W przypadku architektury Ada Lovelace nie można zapomnieć również o wsparciu dla techniki DLSS 3, którego najistotniejszą nowością jest funkcja Frame Generation, gdzie pomiędzy dwiema wyrenderowanymi już klatkami umieszczana jest trzecia, stworzona z pomocą AI i rdzeni Tensor, a do przygotowania której wykorzystano m.in. wektory ruchu z dwóch sąsiadujących po sobie klatek oraz silnika Optical Flow Accelerator. Dzięki DLSS 3 wydajność może zostać znacząco zwiększona, bez istotnego wpływu na jakość obrazu. W laptopach, gdzie ekrany mają znacznie mniejszą przekątną a tym samym gęstsze upakowanie pikseli, ewentualne różnice w obrazie będą jeszcze mniej dostrzegalne w porównaniu do dużo większych monitorów. Lista obsługiwanych gier regularnie się powiększa, a wśród wspieranych tytułów warto wymienić chociażby Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Wiedźmin 3: Dziki Gon, Horizon Forbidden West czy Marvel's Spider-Man & Miles Morales.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA104 GA106 Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Powierzchnia 158 mm² 188 mm² 392 mm² 276 mm² Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 17 mld 12 mld Jednostki SP 3072 4608 5120 3840 Jednostki TMU 96 144 160 120 Jednostki ROP 40 48 64 48 Jednostki RT 24 (3. gen) 36 (3. gen) 40 (2. gen) 30 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 144 (4. gen) 160 (3. gen) 120 (3. gen) Taktowanie Boost Do 2370 MHz Do 2175 MHz Do 1620 MHz Do 1702 MHz Pamięć 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 16 Gbps) 8 GB GDDR6 (do 14 Gbps) 6 GB GDDR6 (do 14 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 256-bit 192-bit Przepustowość Do 256 GB/s Do 256 GB/s Do 448 GB/s Do 336 GB/s DLSS Frame Generation Tak Tak Nie Nie Współczynnik TGP Od 35 do 115 W

+ 25 Dynamic Boost Od 35 do 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Od 80 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost Od 60 do 125 W

+ 15 W Dynamic Boost

Dream Machines RG4070-17PL31 posiada również 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor Intel Core i9-14900HX z 14. generacji Raptor Lake-HX Refresh. Na dokładkę zaoferowano również 32 GB RAM DDR5 (niestety wyłącznie w domyślnej konfiguracji 4800 MHz CL40) oraz 1 TB nośnik SSD PCIe 3.0 x4 NVMe marki Patriot (sklep Dream Machines umożliwia jednak wybór w konfiguratorze także szybszych nośników SSD PCIe 4.0). Finalnie otrzymujemy także 17-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz o proporcjach 16:10. Jest to matryca pokrywająca 100% przestrzeni barw sRGB, więc na jakość nie powinniśmy specjalnie narzekać. Cena notebooka to 9299 złotych bez systemu Windows 11 lub 9959 złotych z zainstalowanym Windows 11 Home 64-bit (10 139 złotych w przypadku Windows 11 Pro 64-bit).