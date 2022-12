Test ASUS Zenbook Pro 16X - Mobilna stacja robocza z Intel Core i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3060 i z odchylaną klawiaturą

Kilka miesięcy temu testowaliśmy jedno z najtańszych urządzeń mobilnych, posiadających certyfikat NVIDIA Studio, a zatem takie, które może zostać przyporządkowane do kategorii mobilnych stacji roboczych. Był to laptop ASUS Vivobook Pro 14X, oferujący nie tylko doskonałej jakości ekran OLED, ale również nietypowe rozwiązanie w postaci wirtualnego pokrętła ASUS DialPad, zintegrowanego z touchpadem. Dzisiaj natomiast chcielibyśmy zaprezentować dużo bardziej rozbudowane urządzenie, o większych możliwościach w zakresie chociażby czystej wydajności. Mowa o ASUS Zenbook Pro 16X, czyli najnowszym przedstawicielu w rodzinie Zenbook. Nie jest to jednak typowy ultrabook, jak dotychczas testowane. Mowa o mobilnej stacji roboczej, charakteryzującej się m.in. odchylaną klawiaturą oraz fizycznym pokrętłem ASUS DialPad.

Autor: Damian Marusiak

Kiedy w lutym tego roku testowałem po raz pierwszy laptopa ASUS z pokrętłem DialPad, wówczas rozwiązanie to nie było jeszcze bardzo mocno rozwinięte. Jego możliwości były ograniczone właściwie to pakietu Adobe oraz kilku systemowych opcji tj. zmiana jasności ekranu czy poziomu głośności. Gdy zacząłem testy najnowszego Zenbooka Pro 16X, otrzymałem już bardziej rozwinięte rozwiązanie, którego obsługa rozciągnęła się nie tylko na aplikacje Adobe Creative Cloud, ale także programy z pakietu Microsoft 365 (Office), a nawet na przeglądarkę internetową Google Chrome. ASUS DialPad w obecnej wersji ma więcej sensu i jest bardziej praktyczny, a rosnąca liczba wspieranych aplikacji to duży atut, bowiem sprawia że pokrętło zaczyna być czymś więcej niż tylko mało praktyczną nowinką. Sama specyfikacja laptopa również jest całkiem niezła, choć przez cały czas trwania testów czułem rozczarowanie, że w środku znajdziemy tylko układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060, a nie coś mocniejszego. W tym urządzeniu jest potencjał, ale czuję że zostanie on rozwinięty dopiero przy okazji premiery nowej generacji układów NVIDIA GeForce RTX 4000 z rodziny Ada Lovelace.

ASUS Zenbook Pro 16X to nie tylko mocne podzespoły, ale również unikalne rozwiązania w samej konstrukcji urządzenia. Na pierwszy plan wychodzi odchylana klawiatura oraz fizyczne pokrętło ASUS DialPad.

NVIDIA Studio to projekt, który wystartował wraz z targami Computex 2019 w Tajpej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Cały projekt jest współtworzony z producentami notebooków, którzy przygotowują urządzenia spełniające wymagania platformy NVIDIA Studio. Laptopy bazują na układach graficznych GeForce RTX bądź Quadro RTX i są zgodne z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio. Warto również wspomnieć o tym, że sterowniki Studio nie są ograniczone wyłącznie dla kart Quadro RTX / RTX. Można bez problemu instalować je także na konsumenckich kartach GeForce RTX oraz układach GTX serii 16 (Turing) oraz GTX 10x0 (Pascal). W ten sposób karty również mogą otrzymać dodatkowe usprawnienia.

Notebook ASUS Zenbook Pro 16X wykorzystuje nowe procesory Intel Alder Lake-H, które są drugą generacją (w laptopach), w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i7-12700H ze zintegrowanym układem Intel Iris Xe Graphics.