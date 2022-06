Test laptopa ASUS Zenbook 14 z procesorem Intel Core i5-1240P. Doskonały przykład, jak zniszczyć wydajność Alder Lake-P

W pierwszym kwartale roku Intel ujawnił w końcu szczegóły dotyczące mobilnych procesorów 12. generacji Alder Lake-P, będącymi duchowymi następcami popularnych układów 11. generacji Tiger Lake-U. Przez długi czas nie było jednak w sprzedaży żadnych notebooków, które wykorzystywałyby najnowsze procesory o znacznie zwiększonej liczbie rdzeni względem poprzedniej generacji. Zmiana przykładowo z czterech rdzeni na dwanaście lub czternaście to zmiana godna podziwu, zwłaszcza gdy podstawowe współczynniki TDP procesorów pozostają bez zmian. Taka przebudowa powinna w teorii przełożyć się na bardzo duży wzrost wydajności, zwłaszcza w zadaniach ukierunkowanych na wykorzystanie wielowątkowości. Przynajmniej powinna, bo przykładowo ASUS w swoim najnowszym ultrabooku Zenbook 14 UX3402 koncertowo pokazał, jak zaprzepaścić potencjał nowych układów poprzez kilka błędnych decyzji projektowych.

Autor: Damian Marusiak

ASUS Zenbook 14 w nowej wersji charakteryzuje się nieco zmienionym designem, zwłaszcza na zewnętrznej pokrywie. Ponadto wysłużone ekrany o proporcjach 16:9 zastąpiono OLED-ami o proporcjach 16:10 i zauważalnie wyższej rozdzielczości. W końcu procesory 11. generacji Tiger Lake-U odeszły na zasłużoną emeryturę - producent zastąpił je nowymi jednostkami Alder Lake-P. W testowanej konfiguracji (jedynej obecnie dostępnej w Polsce) otrzymujemy 12-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i5-1240P. Sprzęt dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - blado-zielonej (Aqua Celadon) oraz granatowej (Ponder Blue). Całość pracuje pod kontrolą najnowszego systemu operacyjnego Windows 11. Po zakończonych testach nie powiem jednak abym był specjalnie zachwycony tym jak ASUS potraktował nowy procesor Intela - tym bardziej zatem mnie dziwi, że sprzęt w ogóle otrzymał certyfikat Intel EVO 3.0.

ASUS Zenbook 14 (UX3402) w swojej najnowszej wersji oferuje procesory Intel Alder Lake-P, w których wykorzystano rdzenie Performance oraz Efficient. Testowany model posiada 12-rdzeniowy i 16-wątkowy Intel Core i5-1240P, dzięki czemu wydajność powinna zauważalnie wzrosnąć względem poprzedniej generacji Tiger Lake-U.

Ultrabook ASUS Zenbook 14 (UX3402) wykorzystuje zupełnie nowe procesory Intel Alder Lake-P, które są pierwszą generacją, w której znajdziemy hybrydową architekturę x86. Procesory 12. generacji używają dwóch typów rdzeni - Performance (architektura Golden Cove), gdzie znacząco przebudowano rdzeń, wprowadzając największe zmiany od czasu prezentacji po raz pierwszy rdzenia x86 Skylake (6. generacja Intel Core). Rdzenie Performance są dodatkowo wspomagane przez bardziej energooszczędne rdzenie Efficient - oferują one IPC na poziomie rdzenia x86 z 10. generacji Comet Lake, jednocześnie pobierając zauważalnie mniej energii w porównaniu do dużych rdzeni Performance. W testowanym modelu znajdziemy 12-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i5-1240P ze zintegrowanym układem graficznym Intel Iris Xe Graphics. Współczynnik Processor Base Power w modelu ASUS Zenbook 14 wynosi 51 W, z kolei Max Turbo Power to już 64 W. Teoretycznie więc współczynnik PL1 (51 W) jest znacznie wyższy od nominalnego, ustalonego dla omawianego procesora (28 W).

Podobnie jak w procesorach Intel Tiger Lake-U, także w nowych Alder Lake-P znajdziemy zintegrowane układy graficzne Intel Iris Xe Graphics - układy Core i5 posiadają 80 bloków EU, z kolei Core i7 i wyżej - 96 jednostek wykonawczych. Całość wykorzystuje dobrze już znaną architekturę Xe-LP, choć tym razem pamięć DDR4 (przynajmniej w testowanym modelu laptopa) została zastąpiona przez LPDDR5 o efektywnej szybkości 4800 MHz. Wykorzystanie czterech 32-bitowych kanałów poskutkowało zauważalnym wzrostem przepustowości - do nieco ponad 150 GB/s. Zobaczymy jak to się przełoży na finalną wydajność iGPU w ASUS Zenbook 14.