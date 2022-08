Tencent ma w planach zwiększyć udziały w Ubisofcie. Mówi się nawet o całkowitym przejęciu

Tak już ten świat jest skonstruowany, że wszelkie sektory gospodarki czy rozrywki wydają się dążyć do monopolizacji poprzez wykupowanie pomniejszych firemek. I tak na horyzoncie majaczy kolejna chęć wchłonięcia jednego ze studiów deweloperskich przez inną spółkę. Mowa o Tencencie, który zdaniem Reutersa ma w planach zwiększyć swoje udziały we francuskim oddziale Ubisoftu. Nic przy tym dziwnego, że w sieci rozpoczęła się też dyskusja o całkowitym przejęciu Ubi.

Całkiem możliwe, że w niedalekiej przyszłości Ubisoft France zostanie wchłonięty przez Tencent. Póki co ta chińska spółka łasi się jednak wyłącznie na dużo większe niż dotąd udziały we francuskim studiu deweloperskim.

Jak podaje Reuters, aż cztery niezależne od siebie, anonimowe źródła podają, jakoby począwszy od maja tego roku, Tencent pertraktował z CEO Ubisoftu w sprawie zwiększenia swoich udziałów we francuskim studiu deweloperskim. Jeśli przypomnimy sobie dodatkowo o niegdysiejszych słowach CEO Ubisoftu ("rozważę wszystkie ewentualne oferty potencjalnego przejęcia"), wnioskowanie na temat całkowitego przejęcia Ubisoft France przez Tencent w najbliższej przyszłości nie jest znów takie absurdalne.

Obecnie francuski zespół jest wyceniany na 5,3 miliarda dolarów, zaś od 2018 roku Tencent posiada 5% udziałów Ubisoftu. Okazuje się jednak, że Tencent zamierza stać się wkrótce największym pojedynczym inwestorem rzeczonej firmy z dodatkową możliwością kupna kolejnych akcji w kolejnych miesiącach czy też latach. Mówi się ponadto, że Tencent może zaoferować nawet do 100 euro za akcję. Choć na ten moment ani Tencent, ani też Ubisoft nie wypowiedzieli się w tym temacie, to od momentu pojawienia się tej informacji w sieci (dziś rano), wartość Ubisoftu na giełdzie wzrosła o ponad 15% (z 43 do 49 euro za akcję).

Źródło: Reuters