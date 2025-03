Tecno Phantom V Flip 5G - kolejny zawodnik na rynku składanych smartfonów. Spróbuje nas przekonać oryginalną konstrukcją

Tecno jest chińskim producentem smartfonów, którego oferta od jakiegoś czasu jest dostępna także w Polsce. Jest to jedna z trzech marek przedsiębiorstwa Transsion (Infinix, Itel). Sprzęty charakteryzują się dość niską ceną, czym kuszą swoich potencjalnych klientów. Marka idzie z duchem czasu i nie tak dawno zaprezentowała pierwszego składanego smartfona pod nazwą Phantom V Fold. Teraz przyszedł czas na mniejszego brata, który będzie rywalem Samsunga Galaxy Z Flip5.

W internecie przedpremierowo ukazały się informacje na temat składanego smartfona firmy Tecno - modelu Phantom V Flip 5G. Urządzenie będzie się wyróżniać bardzo niecodziennym zewnętrznym ekranem.

Mimo że firma Tecno Mobile istnieje już od 17 lat, to dopiero w tym roku zawitała ona do Polski. Jeśli chodzi o rynek światowy, to największe udziały (bo aż 40%) marka posiada w Afryce. Spoglądając na dostępne urządzenia mobilne, szybko się zorientujemy, że producent skupia się głównie na niskiej oraz średniej półce cenowej. W ostatnim czasie próbuje jednak swoich sił na rynku składanych smartfonów. Już w październiku zadebiutuje pierwszy z nich - składany w poziomie Tecno Phantom V Flip 5G. W sieci pojawiły się właśnie rendery, zdjęcia oraz niemal cała specyfikacja, więc o urządzeniu wiemy już całkiem sporo. Najciekawszym elementem jest rzecz jasna okrągły wyświetlacz, który znajdziemy na zewnątrz smartfona. Rozwiązanie oryginalne, choć istnieją już podobne - Huawei P50 Pocket. Natomiast jeśli chodzi o samą praktyczność, to jest to kwestia dość dyskusyjna. Wiemy, że sam ekran będzie się składać z panelu AMOLED o przekątnej 1,32" i rozdzielczości 466 x 466 px.

Można jeszcze nawiązać do zestawu aparatów 64 + 32 MP z tyłu, a także 32 MP oczka z przodu. Front urządzenia będzie pokrywać 6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2640×1080 px (144 Hz). Z kolei za wydajność odpowie procesor MediaTek Dimensity 8050 wraz z ośmioma gigabajtami pamięci RAM oraz pamięcią flash o pojemności 256 GB. Na pokładzie znajdzie się system Android 13. Wersji kolorystycznych będą trzy: czarna, biała i fioletowa. Wymiary sprzętu przed złożeniem to 172,35 x 74 x 7,05 mm (15,1 mm po złożeniu). W tej kwestii można rzec, że smartfon do najcieńszych nie należy - dla przykładu grubość Samsunga Galaxy Z Flip5 po złożeniu, to zaledwie 7,2 mm. Znalazło się także miejsce dla akumulatora o pojemności 4000 mAh (66 W). Widać więc, że urządzenie ma kilka "kart przetargowych", jednak na ostateczną ceną oraz więcej informacji trzeba poczekać.

