Tecno Phantom Ultimate - śmiały projekt smartfona ze zwijanym ekranem LTPO AMOLED oraz Always On Display

Po coraz większych sukcesach sprzedażowych firmy Transsion (Infinix, Itel, Tecno) producent stara się wprowadzać do swoich urządzeń jeszcze nowocześniejsze technologie. Rynek składanych smartfonów rozwija się bardzo dynamicznie i powoli można zauważyć również bardziej budżetowe modele. Tym razem przedsiębiorstwo idzie jednak o krok dalej i przedstawia koncept smartfona z rozwijanym ekranem - tytułowy Tecno Phantom Ultimate. Działający prototyp robi spore wrażenie.

Marka Tecno znana z budżetowych urządzeń mobilnych pokazała prototyp smartfona Phantom Ultimate - modelu z rozwijanym ekranem. Widać, że producent stara się dotrzeć do coraz większej grupy odbiorców i w ostatnim czasie rozwija się w bardzo szybkim tempie.

Na początku sierpnia 2023 roku ukazały się statystyki, z których wynikało, że większość producentów smartfonów notuje straty, z wyjątkiem Transsion. Im bliżej przyjrzymy się tej firmie, tym bardziej będziemy mogli zobaczyć, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedzialny za trzy marki (dwie wkroczyły już do Polski) Transsion oferuje bardzo przystępne cenowo urządzenia, które mogą sporo zaoferować. W ostatnim czasie można także zauważyć, że firma próbuje swoich sił w składanych smartfonach, a teraz przedstawiono sprzęt z rozwijanym ekranem. Tecno Phantom Ultimate jest w stanie zwiększyć swój rozmiar z 6,55 do 7,11-cali i to w ciągu 1,2 - 1,3 sekundy. Konstrukcja jest całkiem ciekawa, ponieważ złożony smartfon oferuje "zawinięty" fragment wyświetlacza, który ma funkcję Always On Display. Jednak kiedy tylko poczujemy potrzebę wyświetlania treści na większym ekranie, wystarczy wcisnąć przycisk ulokowany na górnej ramce po lewej stronie.

Rozwinięty wyświetlacz o przekątnej 7,11-cali składa się z panelu LTPO AMOLED o rozdzielczości 2296 x 1596 px. Taka konfiguracja umożliwia zagęszczenie pikseli na poziomie 388 PPI. Tecno zapewnia, że ekran pokrywa 100% przestrzeni barw DCI-P3. Dodatkowo całość należy do dość smukłych rozwiązań, albowiem konstrukcja ma grubość 9,93 mm. Oczywiście spotkamy się tu także z zabezpieczeniem zwijanego wyświetlacza poprzez ochronne szkło. Największym minusem jest oczywiście to, że ukazany model jest na ten moment jedynie w fazie projektu, więc nie wiadomo kiedy oraz czy w ogóle trafi na rynek. Jednak patrząc na poczynania producenta, taka rozwój wydarzeń jest bardziej niż prawdopodobny, choć technologia wymaga jeszcze chwili, aby ją bardziej dopracować.

Źródło: GSMArena