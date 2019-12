Teslasuit Glove - rękawica VR symuluje zmysł dotyku i mierzy puls

Do tej pory wirtualna rzeczywistość opierała się głównie na doznaniach wizualnych, przez co raczej trudno było im wydobyć pełnię potencjału tkwiącego w VR. Teraz firma Teslasuit, która zasłynęła w 2016 kickstarterowym projektem kombinezonu VR zakładanego na całe ciało postanowiła stworzyć gadżet, który zwiększy poziom immersji w tego typu środowisku. Teslasuit Glove to rękawica wyposażona w technologię haptyczną, która stymuluje zmysł dotyku przez co użytkownicy gadżetu będą mogli poczuć każdą wirtualną teksturę w swoich rękach. Jakby tego było mało, urządzenie posiada również system biometryczny, który jest w stanie mierzyć poziom stresu oraz tętno użytkownika.

Rękawica Teslasuit Glove wyposażona jest w kilka różnych technologii śledzenia ruchów rąk oraz palców. Akcesorium zapewnia technologię haptyczną dla każdego opuszka palca z osobna, jak również czyta ruchy całych palców oraz nadgarstków. Rękawica może być sparowana przez Wi-Fi z kombinezonem Teslasuit, oferując pełny motion capture. Sensory wraz z technologią motion capture i force feedback dostarczają użytkownikom efektów związanych z ruchami w przestrzeni, imitują siły oporu i zapewniają wibracje. Potencjał tego gadżetu jest ogromny. Obecnie jednak twórcy traktują go jako urządzenie przeznaczone do zdalnego sterowania maszynami lub sektora medycznego, w związku z dołączonymi modułami biometrycznymi.



Rękawica mogłaby służyć w terapii, np. do przełamywania różnego rodzaju fobii czy też stresu pourazowego (związanego z traumatycznymi przeżyciami w trakcie misji wojskowych). Teslasuit Glove demonstrowano również w kontekście treningów dla astronautów, symulacji ewakuacyjnych i innych. Twórcy akcesorium nie wykluczają również zastosowania do gier wideo i rozrywki. Koszt rękawicy jest jednak wysoki (5000 dolarów), a zostanie ona zaprezentowana w najbliższym czasie na CES 2020 wraz z kombinezonem, aczkolwiek uczestnicy wydarzenia będą mogli jedynie przetestować to drugie z urządzeń.

