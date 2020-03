Samsung planuje skończyć z produkcją LCD do końca 2020 roku

Na rynku istnieje całe zatrzęsienie dużych i małych producentów telewizorów oraz monitorów, a fani smartfonów mają jeszcze więcej marek do wyboru, łącznie z tymi najbardziej egzotycznymi. Sporo osób jednak nadal nie zdaje sobie sprawy, że matryce w wielu urządzeniach z wymienionych grup produkowane są głównie przez fabryki należące do Samsunga oraz LG. Koreańczycy postanowili iść w tym roku wreszcie naprzód i odciąć się od starych technologii. Samsung zapowiedział właśnie oficjalnie, że firma planuje zakończenie całej produkcji ekranów typu LCD do końca 2020 roku. Pozostałe dziewięć miesięcy ma być wystarczającym czasem na wywiązanie się z dotychczasowych zobowiązań.

Samsung planuje skierować swoje moce produkcyjne na nowocześniejsze ekrany wykonane w technologii AMOLED oraz Quantum Dot.

Jak donosi agencja prasowa Reuters, południowokoreański producent matryc w postaci Samsung Display postanowił skończyć z produkcją ekranów ciekłokrystalicznych. Poinformował o tym rzecznik prasowy firmy-córki znanego wszystkim czebola w postaci Samsunga. Jest to zrozumiały krok po doniesieniach z października ubiegłego roku, zgodnie z którymi spada zapotrzebowanie na matryce LCD. Samsung Display dostarczy wszystkie zamówienia do swoich klientów przed końcem 2020 roku. Identyczne kroki podjął bezpośredni konkurent, czyli LG Display, który zapowiedział wycofanie się z ekranów ciekłokrystalicznych na początku stycznia.

Samsung Display woli skupić się na produkcji nowocześniejszych ekranów wykonanych w technologii AMOLED oraz Quantum Dot. Warto przypomnieć, że Koreańczycy posiadają dwie linie produkcyjne matryc LCD w Korei Południowej oraz aż dwie fabryki wyspecjalizowane wyłącznie w takich ekranach w Chinach. Rzecznik prasowy firmy nie zdradził jednak, jakie plany Samsung ma co do zakładów znajdujących się w Chinach. Z punktu widzenia konsumenta nie ma chyba jednak nad czym płakać, bowiem oznacza to obecność lepszych matryc od przyszłego roku nawet w najtańszych produktach dostępnych na rynku.

