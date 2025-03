Tajwan jest obecnie zalewany przez cyberataki. Aktualne statystyki dotyczące tego zjawiska potrafią zszokować

Wraz z rozwojem Internetu i powiązanych z nim usług wzrasta także liczba cyberataków. W sposób szczególny dotyczy to sektorów rządowych oraz podmiotów będących liderami w danym segmencie rynku. Tajwan jest obszarem, który cyberprzestępcy upodobali sobie w sposób szczególny. Wynika to między innymi z pozycji, jaką zajmuje on branży półprzewodników, a także konfliktu z Chinami. Skala ataków na tajwańską infrastrukturę sieciową jest obecnie olbrzymia.

Tajwan notuje nawet 15 tys. prób naruszenia cyberbezpieczeństwa na sekundę. Częstotliwość ataków hakerskich na tym obszarze jest największa na świecie. Wiąże się to z koniecznością dużych inwestycji w zabezpieczenia.

Napięte relacje z Chinami oraz bycie światowym liderem w produkcji chipów wiąże się dla Tajwanu z pokaźnymi kosztami. Obszar ten znajduje się obecnie na pierwszej linii frontu w walce z cyberatakami. Tamtejszy minister cyfryzacji - Huang Yen-nun - w trakcie jednej z tematycznych konferencji ujawnił skalę zjawiska. Okazuje się, że wyspa notuje obecnie około 15 tys. prób naruszenia cyberbezpieczeństwa na sekundę. Dotyczy to zapewne wszystkich ataków, zarówno na infrastrukturę rządową, jak i sektor prywatny, jednak wspomniana liczba i tak ma charakter przytłaczający. W praktyce jest czterokrotnie wyższa niż w przeciętnym innym kraju, co daje Tajwanowi pierwsze miejsce w tego typu rankingu.

Warto odnotować, że wyspę zamieszkuje obecnie około 23,5 mln ludzi. Liczba naruszeń cyberbezpieczeństwa w relacji do liczby mieszkańców jest zatem bardzo wysoka. Stosunek ten jest jeszcze bardziej uderzający, jeśli weźmiemy pod uwagę niewielką powierzchnię obszaru. Wymaga to oczywiście pokaźnych inwestycji w narzędzia, które mają przeciwdziałać temu zjawisku. Chodzi tu bowiem nie tylko o to, żeby zabezpieczyć usługi oraz dane firm i użytkowników, ale też zapewnić odpowiednie zaufanie ze strony obecnych i potencjalnych inwestorów. Cyberbezpieczeństwo jest bowiem jednym z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.

