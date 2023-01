T-Mobile dominuje nad rywalami takimi jak Verizon czy AT&T - mówi raport firmy Ookla. Jakich prędkości dostarcza sieć?

Ookla, firma która specjalizuje się m.in. w analizie sieci internetowych, opublikowała właśnie raport za IV kwartał 2022 roku, w którym wyraźnie widać nieustającą dominację T-Mobile w przestrzeni operatorów telefonii komórkowej. W materiale wskazuje się m.in. na medianę prędkości pobierania na poziomie 151,37 Mb/s. To naprawdę niezły skok w stosunku do prędkości 116,14 Mb/s, którą cechował się operator w III kwartale 2022 roku.

Pod koniec minionego roku T-Mobile ogłosił, iż osiągnął swój roczny cel, jakim było objęcie 260 milionów osób siecią Ultra Capacity 5G. Dobrą passę telekomu potwierdza też Ookla ze swoim najnowszym raportem.

Jeśli chodzi o prędkość pobierania, to T-Mobile nie tylko wygrał sam ze sobą (w sensie kwartał do kwartału), ale przede wszystkim z mocną konkurencją taką jak Verizon (drugie miejsce z medianą 69,01 Mb/s) czy z AT&T (trzecie miejsce, mediana 65,57 Mb/s). A co z prędkościami pobierania? Tu mamy do czynienia z mniejszymi różnicami median pomiędzy operatorami, jednak T-Mobile wciąż dominuje ze średnim wynikiem 12,53 Mb/s.

Nie inaczej było w IV kwartale w przypadku łączności 5G, gdzie T-Mobile ponownie wysunął się na prowadzenie z uśrednioną prędkością pobierania na poziomie 216,56 Mb/s (dane dotyczą USA). Według firmy Ookla był to jednak umiarkowany wzrost w stosunku do 193,06 Mb/s, które T-Mobile "wykręciło" w trzecim kwartale minionego roku. Ookla zbadała dodatkowo poziom dostępności sieci 5G dla użytkowników, którzy korzystają z urządzeń pracujących na 5G. W tym przypadku nie było wyraźnej różnicy między pokryciem terenu siecią 5. generacji przez T-Mobile oraz przez AT&T, natomiast wyraźnie widać, że Verizon w tej kwestii już znacząco odstawał.

Źródło: Ookla