Szymek Czarodziej powraca! Zapowiedziano grę pt. Simon the Sorcerer: Origins. Jest data premiery oraz trailer

Jeśli giercujecie już co najmniej od lat 90. minionego wieku, to z pewnością kojarzycie taki tytuł jak Simon the Sorcerer. Począwszy od 1993 roku, gier z Szymkiem Czarodziejem w roli głównej wyszło już przynajmniej osiem. Okazuje się jednak, że Simon nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Przygodówka point'n'click powróci mianowicie w odsłonie pt. Simon the Sorcerer: Origins. Jak można wnioskować po tytule, gra będzie prequelem, toteż akcja rozpocznie się kilka tygodni przed wydarzeniami z pierwszej części. Gra opowie o tym, jak Szymek trafił do magicznego świata oraz ukaże okoliczności poznania czarnoksiężnika Calypso.

Za tytuł odpowiedzialne jest studio Smallthing Studios. Simon the Sorcerer: Origins będzie ich debiutem, stąd trudno powiedzieć, czy gra warta będzie grzechu. Deweloperzy zapowiadają niemniej, że nowa produkcja będzie garściami czerpać z klasyków, chociażby w kwestii sarkastycznego humoru. Co równie ważne - Origins powróci do klasycznego widoku 2D, którego zabrakło w odsłonach takich jak Simon the Sorcerer 3D czy Simon the Sorcerer 5. Do korzeni wracamy więc na poważnie i chyba większość z Was się na tę wieść ucieszy.

Jak można wywnioskować już teraz, zarówno po trailerze (powyżej), jak i po pierwszych screenshotach, gra zaproponuje malownicze i dopracowane lokacje. Już teraz zachęcają one do eksploracji i rozwiązywania klasycznych dla gatunku zagadek. Zanim się jednak do tego zabierzemy, trochę czasu jeszcze minie. Simon the Sorcerer: Origins zadebiutuje bowiem dopiero 28 marca 2023 roku. Na szczęście dostępny będzie jednak nie tylko na PC (Steam), ale i na konsole Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

