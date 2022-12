SuperMicro X13SWA-TF (W790) - płyta główna dla procesorów Intel Sapphire Rapids na pierwszych zdjęciach

Po Nowym Roku zadebiutują nie tylko nowe procesory Intel Core 13. generacji czy kolejne chipy AMD z serii Ryzen 7000. Poza konsumenckimi produktami pojawi się również coś z nieco zapomnianego segmentu Workstation / HEDT. Ciągle czekamy na zapowiedź wielordzeniowych układów Intel Sapphire Rapids przeznaczonych na płyty główne z podstawką LGA 4677, a tymczasem okazuje się, że niektóre płyty dla tych jednostek są już dostarczane do dystrybutorów i sprzedawców. Czas przyjrzeć się jednej z nich.

Teoretycznie to platforma do stacji roboczej, jednak jej wyposażenie wskazuje, że może z powodzeniem służyć także do nieco bardziej popularnych zajęć (np. do gier).

Widoczna poniżej płyty główna to SuperMicro X13SWA-TF z chipsetem W790 oraz gniazdem LGA 4677. Produkt wykonany jest w formacie E-ATX. Na pokładzie mamy m.in. jedno 24-pinowe i trzy 8-pinowe złącza zasilania, sześć gniazd PCIe 5.0 (x16), osiem portów SATA 3.0, cztery M.2, 16 slotów na pamięć RAM DDR5 (osiem kanałów, do 48000 MHz). Teoretycznie to platforma do stacji roboczej, jednak jej wyposażenie wskazuje, że może z powodzeniem służyć także do nieco bardziej popularnych zajęć (np. do gier).

Jak pokazuje nam specyfikacja płyty głównej, platforma będzie w stanie obsłużyć procesor Intel Sapphire Rapids z maksymalnie 56 rdzeniami (maksymalne TDP 350 W). Szkoda tylko, że nadal nie wiemy zbyt wiele o nadchodzących chipach, co oznacza, że musimy bazować na dotychczasowych przeciekach. Wedle ostatnich doniesień Niebiescy mają zaprezentować dwie serie jednostek: Xeon W-3400 i Xeon W-2400. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach i tygodniach wszystko stanie się dla nas jasne.

Rodzina procesorów Kiedy pokaz i wprowadzenie na rynek? Intel Raptor Lake-S z TDP 65 W (non-K) Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: 3 stycznia 2023 Intel Raptor Lake-HX, Raptor Lake-H Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: styczeń 2023 Intel Raptor Lake-P Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: 29 stycznia 2023 Intel Raptor Lake-U Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: do 15 marca 2023 Płyty główne z chipsetami Intel B760 i H770 Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: 3 stycznia 2023 13. generacja Intel Core dla klientów korporacyjnych (Intel vPro) Pokaz: 3 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: do 23 marca 2023 Intel Sapphire Rapids-SP (4th Xeon Scalable) Pokaz: 10 stycznia 2023

Wprowadzenie na rynek: styczeń 2023 Intel Xeon W-3400 oraz Xeon W-2400 (Sapphire Rapids-WS HEDT) Pokaz: między 12 a 18 lutym 2023

Wprowadzenie na rynek: marzec 2023 (Xeon W-2400) oraz kwiecień 2023 (Xeon W-3400)

Źródło: VideoCardz, jerrytsao @ Chiphell, @harukaze5719