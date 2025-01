Sukces CBZC - zatrzymano grupę przestępców, którzy podawali się za agencję maklerską. Straty szacuje się na ponad milion złotych

Na początku 2022 roku swoje funkcjonowanie rozpoczęła nowa jednostka Policji - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Jej funkcjonariusze zajmują się przestępstwami związanymi z branżą teleinformatyczną, a trzeba przyznać, że w ostatnim czasie jest ich coraz więcej. Jednym z efektów działań jednostki jest zatrzymanie grupy przestępczej, która posługiwała się infrastrukturą teleinformatyczną do oszukiwania innych osób.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ogłosiło właśnie, że jego funkcjonariuszom udało się zatrzymać członków grupy przestępczej, którzy wykorzystywali urządzenia wchodzące w skład infrastruktury teleinformatycznej do oszukiwania i wyzyskiwania innych osób.

W wyniku śledztwa CBZC (Zarząd w Poznaniu) znaleziono i przejęto wspomnianą infrastrukturę teleinformatyczną, do której zaliczały się tzw. SIMBOX-y (urządzenia umożliwiające korzystanie z wielu kart SIM oraz przekierowywanie połączeń telefonicznych), dziesiątki telefonów komórkowych, modemy GSM, komputery oraz około 10 tys. starterów (karty SIM różnych operatorów). Opisywany zestaw sprzętów pozwalał na anonimizację poszczególnych członków, a także umożliwiał dokonywanie oszustw. Jeden z mężczyzn, który został zatrzymany, otrzymał zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu - chodziło o "bezprawne uzyskanie dostępu do informacji poprzez przełamanie zabezpieczeń elektronicznych oraz wpływaniu na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej". Osoba tymczasowo trafiła do aresztu na okres trzech miesięcy.

Wydział CBZC z Białegostoku prowadził w tym czasie równoległe śledztwo, w wyniku którego udało się zatrzymać członków grupy, którzy działali pod "przykrywką" internetowej agencji maklerskiej. Sprawcy, działając wspólnie, nakłonili jedną z poszkodowanych osób do niekorzystnego "zainwestowania" ponad 318 tys. złotych. Pieniądze od "klientów" trafiały na rachunki bankowe rzekomo związane z działalnością dotyczącą wymiany walut, a następnie przelewano je na zagraniczne giełdy kryptowalut - tak by nie można było ich namierzyć. Zatrzymano więc kolejne trzy osoby, z których dwie usłyszały zarzuty karne, jednak wszyscy trafili do aresztu tymczasowego (na 3 miesiące). Z ustaleń wynika, że poszkodowanych osób jest dużo więcej, a straty pieniężne znacznie przekraczają milion złotych. Na ten moment sprawa nie została jeszcze zamknięta, albowiem nie jest wykluczone, że niebawem zostaną zatrzymane kolejne osoby, które mogły uczestniczyć w przestępstwach.

Źródło: CBZC