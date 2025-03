SteelSeries Arctis Nova 5 - premiera nowych słuchawek gamingowych wraz z dedykowaną aplikacją na smartfony

Na całym świecie gra ponad 3,4 miliarda ludzi, z czego 887 milionów korzysta z PC, 334 miliony z PlayStation, 247 milionów z konsol Nintendo, 227 milionów z Xboxa, a 2,8 miliarda gra na urządzeniach mobilnych. Wykorzystując te dane, SteelSeries postanowiło opracować międzyplatformowe, uniwersalne słuchawki do gier Arctis Nova 5, które współpracują z dedykowaną aplikacją SteelSeries Companion. Oprogramowanie to oferuje aż 100 różnych profili, dostosowanych do konkretnych tytułów na rynku gier wideo.

SteelSeries zaprezentowało nowe słuchawki gamingowe Arctis Nova 5, które współpracują z dedykowaną aplikację SteelSeries Companion dla smartfonów z systemami Android i Apple iOS. Otrzymamy wybór 100 różnych profili dźwięku dostosowanych do konkretnych gier wideo.

SteelSeries Arctis Nova 5 to nowe bezprzewodowe słuchawki gamingowe, których sercem są 40-milimetrowe przetworniki z magnesami neodymowymi, oferujące zakres częstotliwości od 20 Hz do 22 KHz. Impedancja słuchawek wynosi 36 Ohm, a czułość przetworników została określona na 93 dB, przy zachowaniu zniekształceń harmonicznych poniżej 1%. Dodatkowo słuchawki obsługują dźwięk przestrzenny 360 stopni. Mikrofon ClearCast Gen 2.X jest w pełni chowany w muszli lewej słuchawki i cechuje się zbieraniem dźwięku o częstotliwościach od 100 Hz do 10 kHz. Producent podkreśla, że chip zarządzający transmisją bezprzewodową umożliwia przesyłanie danych z częstotliwością próbkowania 32 KHz i dokładnością 16 bitów. Arctis Nova 5 są wyposażone w radiowy adapter USB typu C i obsługują łączność Bluetooth 5.3. Wbudowany akumulator zapewnia aż 50 godzin bezprzewodowej transmisji w trybie radiowym (2,4 GHz) lub 60 godzin w trybie Bluetooth. Producent zaznacza, że już 15 minut ładowania wystarcza na 6 godzin pracy. Słuchawki posiadają także wbudowany przycisk Quick-Switch Wireless do szybkiego przełączania się między trybami łączności bezprzewodowej.

Dodatkowo produkt oferuje dedykowaną aplikację SteelSeries Companion dostępną dla smartfonów z systemami Android i Apple iOS. Aplikacja ta umożliwia wybór spośród 100 różnych profili dźwięku dedykowanych konkretnym grom, opracowanych we współpracy z ich twórcami. Warto również podkreślić, że słuchawki są kompatybilne z oprogramowaniem SteelSeries GG przeznaczonym dla komputerów PC i Apple Mac. Arctis Nova 5 występują w trzech wariantach, które mają identyczne parametry, ale różnią się kolorem tkaniny, zależnie od przeznaczenia. Wersja z oznaczeniem "P" jest dedykowana dla konsol Sony PlayStation, a ta z oznaczeniem "X" dla konsol Microsoft Xbox. Nowe produkty są już dostępne w polskich sklepach w cenie 599 zł z VAT, choć na stronie producenta można je znaleźć za 749 zł brutto.

