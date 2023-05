Steam: promocje na gry Electronic Arts. Mass Effect Legendary Edition, ME Andromeda i wszystkie Dragon Age łącznie za 85 zł

Na platformie Steam wystartowała właśnie wyprzedaż gier Electronic Arts, w ramach której przeceniono m.in. takie tytuły jak Battlefield 2042, Dead Space Remake, FIFA 23, It Takes Two, Mass Effect Edycja Legendarna czy też Need for Speed Unbound. Zniżki sięgają generalnie nawet 90%, a w przypadku sięgnięcia po wybrane kolekcje, można zaoszczędzić nawet grube setki złotych.

Od dziś do 29 maja 2023 r., potrwa wyprzedaż wydawcy Electronic Arts na Steamie. Można się załapać na naprawdę spore obniżki idące w 90%.

Wyprzedaż gier Electronic Arts na Steam kończy się dokładnie 29 maja 2023 r., więc z decyzjami zakupowymi nie musimy się specjalnie spieszyć. Jakby nie było, pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy z kolei kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę. Niektóre kosztują naprawdę niewiele:

To jednak wciąż nie wszystko, ponieważ jak to na steamowych promocjach bywa, tak i teraz podlegają nim całe kolekcje gier. Przykładowo Bioware Mega Collection (5 gier - Dragon Age: Origins - Ultimate Edition, Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition, Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition, Mass Effect Edycja legendarna, Dragon Age II: Ultimate Edition) kosztuje obecnie jedynie 85,68 zł w miejscu aż 819,50 zł. Jest też kolekcja EA Sci-Fi Collection (4 gry - Dead Space (2008), Dead Space 2, Dead Space 3, Mass Effect Edycja legendarna) w cenie zaledwie 79,12 zł (zamiast 479,60 zł). Wszystkie kolekcje znajdziecie poniżej:

Źródło: Steam