Steam nie przestaje śrubować swoich rekordów. W 2024 roku na platformie zadebiutowała rekordowa liczba gier

Steam to najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowej. Dotyczy to nie tylko samych graczy, ale także twórców gier. Tylko nieliczne produkcje odnoszą sukces nie będąc obecnymi na platformie firmy Valve. Jak dużą siłę ma ten serwis pokazują suche liczby obejmujące 2024 rok. Okazuje się, że w tym okresie zadebiutowała na Steamie rekordowa liczba tytułów. Co więcej, odnotowano także największy w historii skok względem poprzedniego roku.

Na Steamie zadebiutowało w 2024 roku blisko 19 tys. gier, co jest najlepszym wynikiem w historii platformy. Valve po raz kolejny udowadnia, że jest otwarte na produkcje wszystkich deweloperów i wydawców.

Statystyki dotyczące platformy Steam są dostępne dla każdego użytkownika za sprawą serwisu SteamDB. Zbliżamy się do końca 2024 roku, zatem można pokusić się o odpowiednie podsumowanie. Platforma firmy Valve nie przestaje zadziwiać. W ostatnich 12 miesiącach zadebiutowało na niej blisko 19 tys. produkcji. To daje niemal 52 gry na dzień. Dla porównania, w 2023 roku było to nieco ponad 14 tys. tytułów. Warto zauważyć, że liczba gier debiutujących na Steamie rośnie każdego roku niemal od samego początku istnienia platformy. Jedynym wyjątkiem był rok 2019. Obecny skok jest też największy w historii, bowiem w ostatnich 12 miesiącach na platformie Valve pojawiło się o 32% więcej tytułów niż w roku poprzednim. W samym tylko grudniu było to ponad 1,5 tys. pozycji.

Ten sukces Steam zawdzięcza niewątpliwie otwartości na gry różnego typu, w tym produkcje niezależne. To właśnie w tym segmencie jest bowiem najwięcej premier. Widać wyraźnie, że program Steam Direct (a wcześniej Steam Greenlight) jest głównym motorem napędowym dla powiększania katalogu. Dla Valve nie ma też oczywiście znaczenia to, jaki wydawca stoi za daną pozycją, ponieważ platforma jest otwarta na współpracę ze wszystkimi. Należy jednak pamiętać, że sukces osiąga tylko bardzo ograniczona liczba dystrybuowanych na Steamie gier. Zaledwie około 4 tys. tytułów zdołało bowiem w 2024 roku osiągnąć popularność, która pozwoliła ich twórcom odblokować dodatkowe funkcje społecznościowe (między innymi karty kolekcjonerskie, odznaki czy emotikony). Tych, które osiągnęły duży sukces było jeszcze mniej.

