Steam - gracze otrzymują nowe funkcje prywatności. Zmiany zaczynają się już w koszyku z grami

Na platformie Steam pojawiła się nowa aktualizacja, która dotyczy użytkowników korzystających z klienta w wersji beta. Odnosi się ona w głównej mierze do aspektów związanych z prywatnością, a dokładniej kwestii zakupionych i posiadanych gier. Dzięki nowej funkcji gracze będą mogli ukryć konkretne tytuły ze swojej biblioteki gier w taki sposób, aby żadna osoba nie miała dostępu do szczegółowych danych, takich jak informacja o posiadaniu gry lub spędzony w niej czas.

Jeśli korzystamy z klienta Steam w wersji beta, możemy już skorzystać z nowej funkcji, jaką jest ustawianie konkretnych gier jako prywatnych. Dzięki temu możemy ukryć przed innymi dowolną produkcję, jak i informacje, które się do niej odnoszą.

Zmiany zaczynają się już w samym koszyku z grami. Kiedy dodamy do niego jakąś produkcję, od razu będziemy w stanie określić, czy ma ona pojawić się normalnie w bibliotece, czy chcemy, aby pozostała w trybie prywatnym. Oczywiście gry, które już posiadamy w swojej bibliotece, także możemy oznaczyć w ten sposób. W tym celu na liście gier trzeba przejść do zakładki Zarządzaj, która znajduje się przy danym tytule (ikonka zębatki na stronie gry). Taki zabieg pozwoli nam ukryć przed innymi informacje o posiadaniu gry, statusu w niej, czasie rozgrywki, czy też samej aktywności. Nowa funkcja jest już dostępne dla klienta w wersji beta, więc niebawem zawita również dla reszty użytkowników.

Zmiany odnoszą się również do kupowania gier w prezencie dla innych. Od teraz będziemy mogli zrobić niespodziankę wielu osobom naraz w dużo prostszy sposób - nie trzeba dokonywać osobnych zakupów dla każdej z obdarowywanych osób. Koszyk będzie także zsynchronizowany na innych sprzętach. Przy okazji naprawiony został błąd, który odnosił do się do aplikacji SteamVR (występował on podczas wyświetlania gier nieprzeznaczonych na gogle wirtualnej rzeczywistości). Reszta poprawek i nowości jest więc trochę mniej znacząca.

Źródło: Steam