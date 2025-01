Zobacz swoje osobiste podsumowanie 2023 roku na Steam. Szczegółowe statystyki dotyczące rozegranych gier już czekają

Rok 2023 nieubłaganie zbliża się już do końca i w ostatnim czasie mogliśmy spotkać się z wieloma podsumowaniami w branży gier, które przy okazji pokazały nam najlepsze tytuły w oczach graczy (jak choćby The Game Awards). Natomiast nasze osobiste zestawienie, które dotyczy rozegranych gier, czy też spędzonego w nich czasu, czeka już na platformie Steam. Oczywiście jego dokładność będzie zależeć od stopnia, w jakim korzystaliśmy z usługi od Valve przez cały rok.

Valve oferuje każdemu graczowi, który korzystał w 2023 roku z platformy Steam, roczne statystyki dotyczące rozegranych produkcji. Znajdziemy w nich sporo ciekawych szczegółów, jak choćby gra, w której spędziliśmy najwięcej czasu, czy też konkretne gatunki, które dominowały u nas w całym roku.

Nasze osobiste "Podsumowanie Steam 2023 roku" znajdziemy pod tym adresem. Od razu na start otrzymamy najważniejsze dane, takie jak liczba rozegranych gier, odblokowane osiągnięcia, a także produkcje, w których spędziliśmy łącznie najwięcej czasu. Nieco dalej znajdziemy porównanie swoich statystyk do innych graczy oraz procentowy wskaźnik, który pokaże, jak wiele z rozegranych gier stanowiły tegoroczne tytuły. Schodząc niżej, ujrzymy wykres radarowy, który bardziej przybliży nam najchętniej wybierane gatunki gier.

Do tytułów, w których spędziliśmy najwięcej czasu, otrzymamy także bardziej szczegółowe statystyki. Późniejsze informacje dotyczyć będą czasu rozgrywki w każdym miesiącu (również z podziałem na konkretne tytuły). Wśród danych nie zabraknie wykresu kołowego, który przedstawi procentowy udział urządzeń, z których korzystaliśmy do grania. Oczywiście to, jak bardzo wszystkie dane będą się pokrywać z rzeczywistością, zależy w głównej mierze od tego, czy platforma Steam była tą dominującą, czy korzystaliśmy również z innych. Natomiast same statystyki i tak pozwalają na pewien wgląd w cały kończący się już 2023 rok.

Źródło: Steam